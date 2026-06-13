Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: «El hombre debe responsabilizarse de su vida, no pedir a los demás que vivan para él»

Friedrich Nietzsche transformó el pensamiento occidental al cuestionar los fundamentos de la moral y la religión. Su filosofía exige que el individuo abandone la comodidad del rebaño para forjar su propio destino.

El pensador alemán propone una ética de la autosuperación radical, centrada en la capacidad humana de crear valores y asumir la dirección absoluta de su existencia.

La importancia de la responsabilidad individual en el pensamiento nietzscheano

Nietzsche nació en 1844 en Prusia y su excepcional brillantez le permitió obtener el doctorado en la Universidad de Leipzig sin necesidad de realizar exámenes. Pese a una salud frágil y al aislamiento intelectual que marcó sus últimos años, el autor desarrolló una obra que todavía hoy sacude la conciencia contemporánea.

El filósofo consideró que el ser humano es naturalmente egoísta y defendía este rasgo como una virtud necesaria para la supervivencia.

Bajo esta premisa, sostenía que cada persona debe solucionar sus problemas y alcanzar sus metas personales sin esperar que los demás vivan o actúen en su lugar.

Esta rechaza la visión frontalmente el altruismo, al que califica como un síntoma de decadencia personal y una justificación para la debilidad. Para Nietzsche, el individuo tiene el imperativo ético de vivir acorde a sus instintos biológicos y naturales, alejándose de cualquier imposición externa que limite su potencial vital.

¿Cómo afecta la muerte de Dios a la construcción de la moral moderna según Nietzsche?

La célebre proclamación «Dios ha muerto» no representa solo un ataque a la religión, sino el diagnóstico de un cambio irreversible en la historia europea: la llegada del nihilismo.

Nietzsche argumenta que los valores tradicionales, fundamentados principalmente en el cristianismo, constituyen una «moralidad esclava». Este sistema de creencias fomenta la sumisión, el conformismo y la humildad, características que el pensador asocia con el comportamiento gregario de la manada o el rebaño.

Al desmoronarse la fe en un orden trascendente o en un «más allá» platónico, la cultura occidental pierde su guía tradicional y cae en un estado de desorientación.

Sin embargo, este vacío permite que el hombre asuma su papel como único creador de sus principios morales. En lugar de responder ante una divinidad, la humanidad debe ahora establecer su propio código de valores, eliminando la dependencia de ficciones metafísicas que históricamente han debilitado la voluntad individual.

La voluntad de poder y el camino hacia el superhombre

Según informa Filosofía.net, el concepto de voluntad de poder articula gran parte de la crítica nietzscheana y define el motor de la existencia humana. No se trata simplemente de ejercer dominio sobre el prójimo, sino de alcanzar el poder sobre uno mismo y liberar la capacidad creativa.

Nietzsche describe al hombre como un puente transitorio entre la animalidad y el «superhombre», una figura utópica que trasciende las limitaciones de la moral heredada.

Para alcanzar este estado, el individuo debe atravesar tres transformaciones simbólicas: el camello, que carga con el peso de la tradición; el león, que destruye los valores antiguos; y finalmente el niño, que representa la inocencia necesaria para crear una nueva tabla de valores.

El superhombre de este filósofo se caracteriza por ser un individuo seguro de sí mismo, independiente y capaz de experimentar la vida incluso ante el dolor o el sufrimiento.