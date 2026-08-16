Diecisiete días después de la invasión a Ceuta, la ministra de Sanidad ha visitado este domingo la ciudad autónoma. Mónica García, escoltada, ha subido a una furgoneta sin responder a las preguntas de OKDIARIO: «¿Por qué ha tardado 17 días en venir a Ceuta?», «¿por qué ahora?». La ministra se fijó en el micrófonio de este medio y fijó su mirada en la furgoneta oficial que esperaba para recogerla, mientras caminaba con un teléfono móvil pegado a la oreja y haciendo caso omiso de las preguntas sobre su gestión de la crisis.

En la mañana de este domingo, García había argumentado durante la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Autónoma, que su ministerio ha seguido diariamente la situación a través del INGESA y que ha tenido información regular sobre la evolución asistencial.

Tampoco respondió públicamente a la pregunta sobre qué soluciones dará al «colapso sanitario» que ella misma ha negado, asegurando que solo hay áreas «especialmente tensionadas», como Urgencias y plantas de Medicina Interna y quirúrgicas. La titular de Sanidad ha admitido que existe «riesgo» para la salud pública por el «hacinamiento», con un riesgo epidemiológico «moderado» para los inmigrantes y «bajo» para los ceutíes.

Sanidad cifra en 5.800 los inmigrantes atendidos durante estas dos semanas (3.500 en Atención Primaria y 2.300 en el hospital). Actualmente hay 101 personas ingresadas, 28 de ellas inmigrantes, y una en la UCI. Según García, la presión asistencial ha disminuido un 70% desde los primeros días.

La ministra ha situado el problema fuera de los centros sanitarios y ha reclamado al Gobierno de Ceuta más espacios para garantizar condiciones de salubridad, higiene, agua, comida y alojamiento. García ha confirmado además que sólo hay dos casos de tuberculosis —uno en un menor que llegó diagnosticado y en tratamiento desde Marruecos y otro en un paciente ceutí con sospecha—. Además, afirma haber contratado a profesionales adicionales hasta el 31 de agosto y trasladará a Ceuta parte del equipo del CAES para reforzar el control epidemiológico.