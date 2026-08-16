Isa Pantoja denuncia un inquietante momento estando con sus hijos: «Una persona nos está siguiendo en coche y haciendo fotos»

Isa Pantoja ha sido víctima de un acto que podría tener consecuencias. Durante los últimos meses, e incluso años, el clan Pantoja ha sido uno de los que más historias ha dado al mundo del corazón. Desde la desaparición y posterior reaparición de Kiko Rivera en redes sociales hasta la ausencia de declaraciones de Isabel Pantoja, todo ha pasado en este clan. Pero este domingo, mientras Alberto Isla, padre de su primer hijo, estaba montando a caballo, alguien ha querido hacer unas fotos a traición a sus hijos.

Todo comenzaba cuando la hija pequeña de Isabel Pantoja iniciaba un día aparentemente tranquilo. En sus redes sociales, comenzaba compartiendo un vídeo en el que celebraba que su hijo pequeño había dormido más de 11 horas del tirón y sin despertarse. De ahí, parece que los planes familiares de domingo se han dado y ha tocado quedar con su ex pareja.

Alberto Isla e Isa Pantoja mantuvieron una relación discontinua en dos etapas que, en total, sumaron algo más de un año y medio. La primera fue desde 2013 hasta poco después del nacimiento de su hijo, en 2014, y la segunda durante unos meses a principios de 2018. Si hablamos de amores, queda claro que el hombre de su vida es su actual marido, Asraf Beno, con el que comparte su día a día y tiene dos hijos. En este caso, parece que la hermana pequeña de Kiko Rivera mantiene una relación cordial con su ex pareja y padre de su primer hijo y han decidido pasar una mañana montando a caballo.

Ha sido entonces cuando se ha producido una situación que Isa Pantoja no ha dudado en denunciar públicamente. En una historia publicada en Instagram, ha mostrado su indignación ante lo que estaba ocurriendo. «Está Alberto montando a caballo y hay una persona en ese coche siguiéndonos y haciendo fotos a mis hijos», afirma.

La hija pequeña del clan Pantoja ha querido dejar claro que entiende perfectamente que, por ser un personaje público, puedan hacerle fotografías a ella. Sin embargo, considera que sus hijos deben quedar completamente al margen. «Entiendo que me hagan fotos a mí, pero NADIE tiene que fotografiarles, ni tener imágenes de menores».

Además, ha mostrado su absoluto descontento e inconformidad con esta situación y ha querido dejar claro que, para ella, no existe ninguna justificación. «Me da igual que se les pixele o que las guarden para cuando sean mayores de edad. Es, de verdad, alucinante», afirmaba.

Una denuncia pública que llega en un momento complicado para Isa Pantoja, que continúa en medio de una compleja situación familiar. Después de muchos años de distancia, parecía que su madre había tendido una rama de olivo para intentar recuperar la relación con su hija. Sin embargo, parece que esa esperada paz entre madre e hija no ha terminado de llegar a buen puerto.

Mientras tanto, Isa Pantoja continúa centrada en su familia y en sus hijos. Este domingo parecía que iba a disfrutar de una tranquila jornada junto a Alberto Isla y los pequeños, pero todo ha terminado con una denuncia pública que ha dejado muy clara la línea que no está dispuesta a que nadie cruce: que le hagan fotografías a ella puede entenderlo, pero no acepta que sus hijos se conviertan en objetivo de las cámaras.