Laura Escanes hace saltar las alarmas en redes sociales y desmiente las especulaciones: «No, no hay bebé»

Laura Escanes ha hecho saltar las alarmas y todo ha sido por un simple descuido. Es bien sabido que, durante el verano, la influencer pone rumbo a Menorca, su destino favorito para disfrutar de la época estival. Además, se ha construido una casa en una privilegiada zona de la isla, que ya ha enseñado a través de su canal de YouTube. Está claro que hacerse fotos para alimentar el feed de sus redes sociales forma parte de su rutina diaria, pero ha publicado una que ha hecho que muchos de sus seguidores reaccionen ante un posible embarazo.

En la actualidad, la catalana mantiene una relación con el deportista olímpico Joan Verdú y el apoyo mutuo es algo fundamental entre ambos. Así quedó claro cuando la influencer viajó para apoyar a su pareja en una de sus grandes citas deportivas dentro de la categoría de esquí alpino. En las últimas semanas, los seguidores de Laura Escanes han estado muy atentos a sus publicaciones, puesto que en una de las fotografías se intuía que podía esconderse un secreto.

En una de las últimas instantáneas publicadas en Instagram, los más fieles de su cuenta han sospechado y han hecho saltar las alarmas. Se trata de una fotografía en la que Laura Escanes aparece caminando por la calle y algunos han recordado inmediatamente una imagen muy parecida y con la misma postura que le hizo Risto Mejide cuando anunció que estaba embarazada de Roma, la hija que la expareja tiene en común.

Esta fotografía ha generado una enorme confusión y, viendo el revuelo que se estaba creando, la catalana ha salido a hablar sobre la situación y no ha dudado en pronunciarse sobre lo ocurrido. Laura Escanes ha negado de manera tajante que se encuentre embarazada y se ha mostrado muy sorprendida con las interpretaciones que han hecho sus seguidores. Lo hacía a través de este mensaje: «No, no, no, chicas. No es indirecta, ni hay embarazo ni bebé», ha confirmado.

Ante la situación, Laura Escanes ha aprovechado para sacar la parte más humorística de todo el revuelo y ha añadido: «No es una versión 2.0 de esta foto con otro bebé, lo prometo». De esta manera, la influencer ha querido zanjar todas las dudas que se habían generado después de que muchos encontraran un evidente parecido entre su última publicación y aquella fotografía que compartió durante una de las etapas más importantes de su vida.

Es verdad que la distancia sigue siendo un hándicap en la pareja, aunque parece que ambos la llevan bien. Mientras Laura Escanes continúa viviendo en España, suele viajar de manera asidua a Austria, donde actualmente reside Joan Verdú. Cada vez que lo hace, la influencer comparte vídeos y fotografías en las que deja claro que los kilómetros no son un problema entre ellos.

Por el momento, Laura Escanes continúa disfrutando del verano en Menorca, su refugio favorito durante la época estival, y alimentando sus redes sociales con imágenes de sus vacaciones. Eso sí, esta vez una simple fotografía ha sido suficiente para que sus seguidores hicieran saltar todas las alarmas. Finalmente, la propia protagonista ha tenido que salir al paso para dejarlo claro: ni indirecta, ni embarazo, ni bebé en camino.