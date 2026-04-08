El insólito precio del chalé de Laura Escanes en Menorca: «Más barato que mi piso en Madrid»

Laura Escanes continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de su generación. Su creciente popularidad no sólo se explica por su presencia constante en redes sociales, sino también por el éxito de su pódcast Entre el cielo y las nubes, un espacio en el que aborda con naturalidad aspectos de su vida personal, sus inquietudes y sus experiencias.

A diferencia de otros rostros del entorno digital, Laura ha construido su imagen pública alejándose de la perfección idealizada que a menudo domina en las redes. La catalana ha optado por compartir tanto los momentos positivos como los episodios más complejos de su vida cotidiana, una actitud que ha reforzado su conexión con el público y ha contribuido a consolidar una comunidad de seguidores especialmente fiel.

La nueva casa de Laura Escanes

Más allá de su actividad profesional, Laura Escanes atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos personales. En los últimos días ha revelado algunos detalles sobre una propiedad que ha adquirido en Menorca y que se ha convertido en su particular refugio mediterráneo.

La vivienda se encuentra en Cala Morell, una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la isla, situada a escasos diez minutos de la Ciutadella. Este enclave, caracterizado por sus acantilados, su paisaje rocoso y sus aguas transparentes, se ha convertido en uno de los lugares más valorados por quienes buscan desconectar del ritmo urbano.

La casa fue construida en 2012 y está diseñada para albergar hasta ocho personas. Dispone de tres dormitorios dobles y una habitación individual, además de dos baños completos y un aseo adicional, una distribución pensada para facilitar tanto estancias familiares como reuniones con amigos.

El espacio interior se organiza en dos plantas con estancias amplias y funcionales, en las que predominan los materiales naturales y una estética sencilla que busca integrarse con el entorno menorquín. La vivienda cuenta además con cuatro habitaciones en total y tres lavabos, una configuración que permite combinar comodidad y privacidad.

¿Cómo es el chalé?

Uno de los grandes atractivos de la propiedad se encuentra en su zona exterior. El chalé cuenta con un jardín privado y una llamativa piscina con forma de flecha que se ha convertido en uno de los elementos más fotografiados de la casa.

Alrededor de la piscina se distribuyen varias hamacas y zonas de descanso, pensadas para aprovechar al máximo el clima mediterráneo durante los meses de verano. Por la noche, una cuidada iluminación transforma el espacio exterior en un ambiente especialmente acogedor, en el que el cielo estrellado de Menorca se convierte en protagonista.

Este tipo de detalles han contribuido a que la vivienda destaque dentro del mercado vacacional de la isla. Durante el mes de julio, el precio del alquiler de propiedades similares en la zona suele oscilar entre los 500 y los 650 euros por noche, una cifra acorde con el nivel de exclusividad de Cala Morell y con las características del inmueble.

El entorno, alejado de grandes núcleos turísticos, ofrece además un atractivo adicional para quienes buscan tranquilidad. La combinación de naturaleza, privacidad y proximidad a Ciutadella convierte la zona en uno de los destinos más cotizados del litoral menorquín.

¿Cuánto le ha costado la casa?

Laura Escanes ha hablado abiertamente sobre esta adquisición en el pódcast de Ac2ality. Durante la entrevista explicó con naturalidad el coste aproximado de la vivienda y comparó el precio con el mercado inmobiliario madrileño.

«Mi chalé en Menorca me ha costado unos 700.000 euros, más barato que mi piso de Madrid», señaló. A continuación añadía: «Pero es que Madrid está prohibitivo, bueno, todo está prohibitivo. Evidentemente un chalet de 700.000 euros no es barato, pero dentro de lo que había, te aseguro que sí».

Sus palabras reflejan una realidad cada vez más presente en el mercado inmobiliario español, donde el precio de la vivienda en grandes ciudades ha experimentado un notable incremento en los últimos años. En comparación con esas cifras, el coste de una propiedad de estas características en un enclave insular puede resultar relativamente competitivo.

Más allá de la inversión económica, Laura ha dejado claro que el valor emocional de la vivienda es aún mayor para ella. «Estoy muy ilusionada porque es la casa de mis sueños y quiero pensar en absolutamente todos los detalles», explicó con naturalidad.

Entre esos detalles destaca especialmente la habitación de su hija Roma. El dormitorio ha sido diseñado con una estética que mezcla elementos rústicos y un aire infantil que recuerda a una pequeña casa construida en lo alto de un árbol.

Con esta nueva casaen Menorca, Laura Escanes escribe un capítulo muy ilusionante. Entre proyectos profesionales, maternidad y nuevas metas personales, la influencer sigue construyendo un estilo de vida en el que, al menos durante unas semanas al año, el mar y la tranquilidad de la isla se convierten en protagonistas.