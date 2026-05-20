Jorge Rey no se anda con rodeos y avisa de que no estamos preparados para lo que está a punto de llegar a España: «Este verano va a venir…»

Avisa de que no estamos preparados para lo que está a punto de llegar a España, el experto Jorge Rey lanza una advertencia sobre un verano que ya pone los pelos de punta. Estamos iniciando la recta final de un mes de mayo que puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, en estos días en los que quizás tenemos que empezar a visualizar un cambio de ciclo que podría poner los pelos de punta.

Este experto que se adelanta a todos no duda en darnos unos detalles de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar este tipo de elementos que serán los que marcarán una importante diferencia. Este verano tendremos que empezar a ver una situación que puede cambiarlo todo y que nos trasladará a lo peor de una serie de peculiaridades que pueden afectarnos de lleno. Lo que va a venir este verano es un importante cambio respecto a los anteriores.

Avisa que no estamos preparados para lo que está a punto de llegar a España

Nuestro país se prepara para un notable cambio de tendencia que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, nos sumergirá de lleno en algunas situaciones del todo inesperadas en estos días en los que el tiempo cobra especial protagonismo.

Todas las actividades que realizaremos al aire libre pueden acabar siendo las que nos empujarán a conocer de nuevo algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que cada elemento cuenta de una manera muy diferente.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tiempo que parece que se mueve por momentos y que puede afectarnos de una manera que no sabíamos. Esta inestabilidad puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, pero cuidado, tenemos un anticiclón que puede hacer subir las temperaturas de una forma totalmente inesperada.

Este tiempo que, hasta la fecha, pensábamos que podría acabar siendo la antesala de algo más, cobra un importante protagonismo en unos días en los que nos trasladará a lo peor del verano.

No se anda con rodeos Jorge Rey

El joven que, en su día, no dudó en darnos algunos detalles de cambios de tendencias, que estuvo muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento cuenta.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos vídeos que ponen los pelos de punta. Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden adelantarnos este verano que parece que llegará a toda velocidad y lo hará de una forma para la que tocará prepararse.

De momento la AEMET nos explica una previsión del tiempo marcada por la estabilidad: «Se prevé que la Península quede bajo la influencia de un anticiclón centrado en Europa que dejará tiempo estable en prácticamente todo el territorio, con cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Solamente el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y Baleares presentarán algo de nubosidad baja, que tenderá a desaparecer durante el día. En zonas de montaña, se desarrollará nubosidad de evolución que, en los Pirineos orientales, podría dejar algún chubasco aislado, sin descartar que sea localmente fuerte. En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales en el norte peninsular, en Baleares y en Alborán, y no se descartan en otros puntos del litoral mediterráneo. En Baleares se esperan localmente densos y persistentes. Asimismo, se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas canarias más orientales. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio, excepto en el caso de las máximas del litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste, donde se prevén pocos cambios o algunos descensos locales. Los ascensos de las máximas pueden ser notables en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia. Se superarán los 30 grados en el cuadrante suroeste de la Península y en el valle del Ebro. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento soplará flojo y de dirección variable en el interior, mientras que en los litorales del Mediterráneo y del suroeste será más intenso y en régimen de brisas. Soplará del este en el Cantábrico y en Alborán, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes. En Canarias, el alisio será moderado. Probable ascenso notable de las temperaturas máximas en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia. Nieblas en Baleares».