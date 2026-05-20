Las temperaturas se disparan hasta los 31 ºC en la Comunidad Valenciana: confirmado por la AEMET

Las temperaturas siguen al alza en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que los termómetros se irán hasta los 31 ºC en el Mediterráneo en este miércoles 20 de mayo. La zona más cálida del este español será la localidad de Orihuela, donde se registrará la máxima de la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este miércoles 20 de mayo.

La Comunidad Valenciana encara otro día de buenas temperaturas. Después de un fin de semana marcado por las lluvias y el descenso de las mínimas, en esta semana parece que por fin la primavera llega al Mediterráneo. Para este miércoles 20 de mayo la AEMET ha confirmado que las temperaturas mínimas irán en ascenso y «máximas en descenso en el litoral y prelitoral de Valencia y sin cambios en el resto».

De esta manera, la máxima en la Comunidad Valenciana se registrará en la localidad alicantina de Orihuela, donde se llegará a los 31 ºC en las primeras horas de la tarde. El Elche se llegará a 29 ºC y en Alicante capital la máxima será de 26 ºC con mínimas de 18 ºC durante la noche. «Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos nubes bajas en el litoral por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana en el litoral sur. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento flojo del este», dice la AEMET sobre las temperaturas en esta zona de la Comunidad Valenciana.

En Valencia también reinarán las buenas temperaturas y por ello se llegará a 27 ºC en localidades como Requena y Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 25 ºC durante el día y las temperaturas, según la AEMET, bajarán a 17 ºC durante la noche. En Castellón, las mínimas caerán hasta los 11 ºC durante la noche en el interior de la provincia, en Morella. En Castellón capital la máxima será de 26 ºC y la mínima de 16 ºC.

La AEMET y las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 20 de mayo:

Predominio de cielo poco nuboso, con intervalos nubes bajas en el litoral por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón por la tarde. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana en el litoral sur de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en el litoral y prelitoral de Valencia y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, con intervalos de nordeste flojo en el litoral norte y central por la mañana; por la tarde tenderá a viento flojo del este en general.