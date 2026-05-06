La AEMET avisa de chubascos y tormentas en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de lluvias este miércoles 6 de mayo. La AEMET ha confirmado chubascos y tormentas en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que estas precipitaciones se producirán principalmente en el interior de la zona. También ha confirmado un descenso de las temperaturas para el día de hoy. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las tormentas en la Comunidad Valenciana.

La lluvia está siendo protagonista en esta primera semana de mayo en la Comunidad Valenciana y también lo será este miércoles 6 de mayo. La AEMET ha avisado de la presencia de tormentas para la jornada de hoy en el interior de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. «Cielo con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar por la tarde chubascos débiles en general, puntualmente moderados y acompañados de tormenta, menos probables en el litoral», pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.

La AEMET también habla de la probabilidad de lluvia para este miércoles 6 de mayo, que será del 100% en el interior de la provincia de Castellón a lo largo del día. En Castellón capital también será del 80%. En Valencia rondará el 50% entre las 12:00 horas y las 20:00 horas, mientras que en la provincia de Alicante también se acercará al 100% en Alcoy. En Alicante ciudad será del 75%.

La AEMET también ha confirmado que las temperaturas irán en descenso en la Comunidad Valenciana para este miércoles 6 de mayo. La mínima en el Mediterráneo estará en el interior de la provincia de Castellón, donde los termómetros bajarán a los 4 ºC en Morella. En Valencia, la mínima será de 8 ºC en Requena, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 21 ºC y la mínima de 12 ºC. En Alicante, las máximas subirán hasta los 24 ºC en Orihuela.

Tormentas en la Comunidad Valenciana

«Chubascos en el interior que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos para este miércoles 6 de mayo en la Comunidad Valenciana. La predicción del tiempo en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón para la Agencia Estatal de Meteorología es la siguiente:

Cielo con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar por la tarde chubascos débiles en general, puntualmente moderados y acompañados de tormenta, menos probables en el litoral. Temperaturas en descenso. Viento flojo con predominio de la componente este, moderado en horas centrales.