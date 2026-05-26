El Gobierno adjudica el nuevo canal de TDT a los accionistas de Prisa afines a Sánchez

El Gobierno ha adjudicado el nuevo canal de TDT a los accionistas del grupo Prisa afines a Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la adjudicación de la licencia al grupo impulsado por José Miguel Contreras. El periodista es conocido por ser uno de los socios fundadores de laSexta y ahora se propone replicar el proyecto con un tono sanchista y junto al Grupo Alconaba.

Contreras fue nombrado director de contenidos de Prisa Media en 2024 con la idea de conseguir una licencia de TDT y montar un canal de televisión de contenido progubernamental. Sin embargo, los planes se frustraron cuando Joseph Oughourlian lo despidió en 2025. Así, Prisa se desvinculó del proyecto, pero Contreras siguió interesado en él.

Fuentes de OKDIARIO confirman que Contreras ha estado detrás de inversores internacionales para el nuevo canal de televisión, como José Luis Manzano, el argentino propietario de Telefe y de Grupo América.

A pesar de que el proyecto se ha estado cociendo a fuego lento, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero habría precipitado los acontecimientos. Contreras entendería que la judicialización del caso que implica al ex presidente del Gobierno comprometería la estabilidad del Ejecutivo de Sánchez, por lo que habría acelerado el trabajo para sacar adelante el proyecto con el respaldo del Gobierno.

En su pasado más reciente, la carrera profesional de Contreras ha estado ligada a Infolibre, donde fue colaborador hasta 2021; a laSexta, donde se mantuvo en Al rojo vivo hasta 2020, y a ElDiario.es, como parte del Consejo de Administración hasta 2022. Antes pasó por El País, Canal+ o Mediapro.

La licencia, que depende del Ministerio de Transformación, encabezado por Óscar López, está destinada a dar espacio a una nueva televisión que se llamaría La Séptima (LaSép7ma TV). El grupo de accionistas ya habría contactado también con Mario Ferreira para formar parte del accionariado de esta nueva cadena, lo que les permitiría operar con el aval de la marca CNN, dado que Ferreira tiene su licencia en Portugal.