Edgar Allan Poe, poeta estadounidense, sobre la decepción: «Tengo una gran fe en los tontos; autodestrucción, lo llaman mis amigos»
La reflexión viral y las mejores frases de Edgar Allan Poe, uno de los mejores escritores de todos los tiempos
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Edgar Allan Poe (Boston, 19 de enero de 1809-Baltimore, 7 de octubre de 1849) es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Poeta, crítico y periodista, Edgar Allan Poe es el gran inventor de las novelas detectives y también uno de los escritores de cuentos de terror más importantes de la historia. Saltó a la fama con el poema ‘El cuervo’ que publicó en 1845. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe.
La obra de Edgar Allan Poe es extensa, reconocida y hay que dividirla según las temáticas. Por ejemplo, sus poesías más reconocidas por la crítica son ‘El cuervo’ (1845), ‘Annabel Lee’ (1849) y ‘El gusano conquistador’ (1843). Ese mismo 1843 también publicó dos de sus más importantes cuentos de terror y misterio, como ‘El gato negro’ y ‘El corazón delator’. En 1849 publicó ‘La caída de la casa Usher’ (1839), que recientemente se ha estrenado en la plataforma Netflix. Su única novela completa es ‘La narración de Arthur Gordon Pym’ (1838) y las mejores novelas policiacas son ‘Los crímenes de la calle Morgue’ (1841), ‘La carta robada’ (1844) o ‘El escarabajo de oro’ (1843). Las mejores obras de Edgar Allan Poe, el maestro literario del terror:
- El cuervo (1845)
- Annabel Lee (1849)
- El gusano conquistador (1843)
- El gato negro (1843)
- El corazón delator (1843)
- La caída de la casa Usher (1839)
- La máscara de la muerte roja (1842)
- El pozo y el péndulo (1842)
- Los crímenes de la calle Morgue (1841)
- La carta robada (1844)
- El escarabajo de oro (1843)
Las mejores frases de Edgar Allan Poe
«Tengo una gran fe en los tontos; autodestrucción, lo llaman mis amigos». Esta es la última frase de Edgar Allan Poe que se ha hecho viral. El poeta americano también ha dejado para el recuerdo muchas frases que siguen perdurando hoy en día. Estas son las mejores frases de Edgar Allan Poe:
- Las cuatro condiciones para la felicidad: el amor de una mujer, la vida al aire libre, la ausencia de toda ambición y la creación de una belleza nueva.
- El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella.
- Si se me pidiera que definiera en pocas palabras el término arte, lo llamaría la reproducción de lo que los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo del alma.
- ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces cometiendo una acción estúpida o vil, por la única razón de que no debe cometerla?
- Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que, con frecuencia, ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre.
- A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa.
- Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza.
- Más cuerdo es el que acepta su propia locura.
- Los hombres de genio abundan mucho más de lo que se supone. En realidad, para apreciar plenamente la obra de lo que llamamos genio, hace falta poseer todo el genio que necesitó para producir la obra.
- No tengo fe en la perfección humana.
- Creo que el esfuerzo humano no tendrá un efecto apreciable sobre la humanidad.
- El hombre ahora es más activo, no más feliz ni más sabio de lo que era hace 6000 años.
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