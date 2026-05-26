Edgar Allan Poe, poeta estadounidense, sobre la decepción: «Tengo una gran fe en los tontos; autodestrucción, lo llaman mis amigos»

Edgar Allan Poe (Boston, 19 de enero de 1809-Baltimore, 7 de octubre de 1849) es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Poeta, crítico y periodista, Edgar Allan Poe es el gran inventor de las novelas detectives y también uno de los escritores de cuentos de terror más importantes de la historia. Saltó a la fama con el poema ‘El cuervo’ que publicó en 1845. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe.

La obra de Edgar Allan Poe es extensa, reconocida y hay que dividirla según las temáticas. Por ejemplo, sus poesías más reconocidas por la crítica son ‘El cuervo’ (1845), ‘Annabel Lee’ (1849) y ‘El gusano conquistador’ (1843). Ese mismo 1843 también publicó dos de sus más importantes cuentos de terror y misterio, como ‘El gato negro’ y ‘El corazón delator’. En 1849 publicó ‘La caída de la casa Usher’ (1839), que recientemente se ha estrenado en la plataforma Netflix. Su única novela completa es ‘La narración de Arthur Gordon Pym’ (1838) y las mejores novelas policiacas son ‘Los crímenes de la calle Morgue’ (1841), ‘La carta robada’ (1844) o ‘El escarabajo de oro’ (1843). Las mejores obras de Edgar Allan Poe, el maestro literario del terror:

El cuervo (1845)

Annabel Lee (1849)

El gusano conquistador (1843)

El gato negro (1843)

El corazón delator (1843)

La caída de la casa Usher (1839)

La máscara de la muerte roja (1842)

El pozo y el péndulo (1842)

Los crímenes de la calle Morgue (1841)

La carta robada (1844)

El escarabajo de oro (1843)

Las mejores frases de Edgar Allan Poe

«Tengo una gran fe en los tontos; autodestrucción, lo llaman mis amigos». Esta es la última frase de Edgar Allan Poe que se ha hecho viral. El poeta americano también ha dejado para el recuerdo muchas frases que siguen perdurando hoy en día. Estas son las mejores frases de Edgar Allan Poe: