Los radiadores tienen los días contados, por ineficientes y obsoletos: lo avala un arquitecto español y no hay lugar al debate

Durante años nos ayudaron a combatir el frío, pero cada vez son más los expertos que se oponen a los radiadores en casa por considerarlos ineficientes y obsoletos. El último en unirse a la crítica ha sido Jordi Martí.

El arquitecto técnico y especialista en eficiencia energética ha contado en su cuenta de TikTok, donde suma más de 193.500 seguidores como @jordimartix) por qué los radiadores han entrado en su recta final.

Para el experto el problema no es ni de coste ni de espacio, sino de que los edificios ya no los necesitan porque el aislamiento ha mejorado y han perdido efecto.

Por qué los radiadores están obsoletos en las casas, según un arquitecto español

Los radiadores han funcionado durante mucho tiempo las viviendas perdían mucho calor por sus cerramientos.

«Hasta ahora los radiadores nos han funcionado muy bien porque en invierno las paredes y ventanas estaban muy frías, y la superficie caliente del radiador lo compensaba», ha explicado Martí

Es decir, el radiador no sólo calentaba el aire, también ayudaba a mejorar la sensación térmica porque emitía calor hacia una estancia rodeada de superficies frías. En una casa antigua, esa diferencia se nota enseguida.

Dos viviendas pueden estar a la misma temperatura interior y sentirse de forma muy distinta. El aislamiento cambia por completo la experiencia.

El arquitecto lo ha explicado con un caso práctico: «El gobierno dice que pongas la calefacción a 19 grados. Si tu casa es antigua las paredes van a estar frías. En cambio, si están bien aisladas van a estar calientes a pesar de que la temperatura interior es la misma».

La temperatura del aire puede ser idéntica, pero el confort no depende sólo del aire. También depende de cómo se comportan paredes, ventanas y suelos.

Por qué la sensación de frío no depende sólo de los radiadores en casa

En una vivienda mal aislada, el cuerpo pierde calor hacia las superficies frías. Por eso alguien puede tener la calefacción encendida y seguir estando incómodo.

La respuesta está en nosotros mismos: «Tu cuerpo caliente irradiará calor hacia las superficies frías y por eso tendrás más sensación de frío en una casa mal aislada. Los radiadores están más calientes que tú y por eso tienes sensación de confort, porque irradian calor hacia ti».

Eso es lo que ha provocado que en las casas antiguas los radiadores hayan sido tan útiles: la intensidad del calor que emitían compensaba parte de lo que las paredes y las ventanas robaban al cuerpo.

Pero ese mecanismo ya no es tan útil si la vivienda está bien aislada porque las superficies dejan de estar frías y no necesitamos un calor tan potente en puntos concretos.

De hecho, ese es el motivo por el que muchos sistemas modernos de calefacción buscan repartir mejor la climatización. No se trata sólo de calentar mucho un aparato, sino de mantener una temperatura estable con menos gasto y más uniformidad.

Las alternativas al radiador para tener calefacción en el hogar

Cuando hablamos de eliminar los radiadores no decimos que haya que dejar las casas sin calefacción, sino usar sistemas más adaptados a los edificios actuales.

«Ahora los edificios nuevos están mejor aislados y ya no tiene sentido tener una caldera de gas y radiadores que se calientan muchísimo. Es una tecnología ineficiente y obsoleta», ha desarrollado Martí.

El propio arquitecto enumera varias alternativas: «Tendrás climatización por aire, por suelo radiante, que funcione por aerotermia o lo que sea pero cada vez verás menos radiadores, así que por fin podremos abrir bien las puertas y poner los armarios donde queramos».