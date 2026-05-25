La UDEF detectó que la trama de Zapatero pidió «varias toneladas de oro» en Dubai de un banco chavista venezolano

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vinculado a Rodolfo Reyes Rojas, fundador de Snip Aviation SL y accionista de control de Plus Ultra, con una operación para trasladar «varias toneladas de oro» de un banco chavista hacia Dubai a través de la compañía aérea británica Coyne Airways.

Esta conexión clave en el caso que acorrala a José Luis Rodríguez Zapatero figura en la denuncia presentada el 21 de octubre de 2024 por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado Central de Instrucción de Guardia, sustentada en informes de la Brigada de Blanqueo y en alertas remitidas por las autoridades francesas y suizas. La misma aerolínea recibió en 2021 un rescate público de 53 millones de euros aprobado en Consejo de Ministros.

Rodolfo Reyes, nacido en Caracas el 16 de agosto de 1965 y domiciliado en Madrid fundó Snip Aviation SL el 7 de febrero de 2017. A través de esa sociedad entró en el accionariado de Plus Ultra. Según el informe de la Brigada de Blanqueo de fecha 18 de octubre de 2024, Snip Aviation controla actualmente el 56,8% de la aerolínea, siendo sus titulares reales declarados Camilo Ibrahim Issa y María Aurora López López. Por tanto, la aerolínea sí era mayoritariamente venezolana.

La denuncia fiscal señala que Reyes «aparecería como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubai». La cita procede literalmente del certificado de la Orden Europea de Investigación (OEI) remitida por Francia en julio de 2024. Consta en el sumario al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Oro venezolano blanqueado

El rastro documental del oro arranca en las sociedades del ciudadano neerlandés Simon Verhoeven, domiciliado en el municipio mallorquín de Santa María del Camí.

Su sociedad Allpa Wira Trading UK habría emitido una factura de venta de oro fechada el 26 de febrero de 2021 a la empresa emiratí Al Joud Precius Metal and Stones Trading LLC por importe de 122,4 millones de dírhams, equivalentes a unos 30 millones de euros, según el informe de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF).

La sociedad Al Joud pudiera además estar controlada por el peruano Luis Felipe Baca Arbulu, uno de los presuntos gestores ejecutivos de la trama, domiciliado en la calle Alfonso XII, de Madrid.

Incorporado a la denuncia

De esta forma, Anticorrupción incorporó a su denuncia del 21 de octubre de 2024 documentación que acredita cómo Noor Capital PSC, sociedad de Abu Dabi señalada como pieza clave en el blanqueo de fondos venezolanos, procesó transferencias millonarias procedentes del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) hacia sociedades pantalla radicadas en Emiratos Árabes, Panamá y Londres.

El propio presidente de Noor Capital, Abdul Jabbar Al Sayegh, reconoció por escrito en julio de 2019 haber ejecutado esas operaciones, aunque alegó haberlo hecho «de buena fe».

Entre la documentación figura además un chat en el que un interlocutor vinculado a la trama exige obtener «los fondos o su equivalente en oro», con amenaza expresa de acudir a las autoridades emiratíes.