El juez pide el «contenido íntegro» de los correos de Zapatero y sus hijas

El juez José Luis Calama ha pedido el «contenido íntegro» de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, y de otro a nombre de «presidentezapatero», del que la usuaria principal es su secretaria, María Gertrudis Alcázar, y que el instructor del denominado caso Plus Ultra, en el que Zapatero está imputado, considera «el nodo central de comunicación interna de la organización».

Calama, que acordó investigar a Rodríguez Zapatero como «vértice» de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, solicitó en otro auto el contenido de varias cuentas de correo desde marzo de 2020 hasta ahora, entre las que también están otras asociadas a la empresa What The Fav, administrada por Alba y Laura Rodríguez, las hijas del que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juez también requirió a la SEPI los correos de 2020 y 2021, periodo en el que se concedió la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra, y documentación de varias empresas «vinculadas a la red», entre ellas Gate Center, a quien reclama «toda la información» relativa a Zapatero, que presidió su consejo asesor.

El magistrado también solicitó información de una empresa radicada en Dubai y creada presuntamente por «instrucciones de Zapatero», otra en las Islas Vírgenes Británicas presidida por Julio Martínez, presunto «lugarteniente» de la trama, y otras relacionadas con el caso, como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.

El juez resuelve que los indicios le llevan a situar a Zapatero como «el núcleo decisor y estratégico de la red», cuyo «liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas».

Además, ve «incuestionable» la «centralidad» dentro de la trama de una cuenta de correo «vinculada directamente» al expresidente y gestionada por su secretaria: «Desde ella se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red», incide.

También se refleja en la resolución que la propia ubicación de la oficina desde la que se gestiona la cuenta –el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, de Madrid, definido como «el centro físico de coordinación y archivo del entramado»– «refuerza la hipótesis» de que el que fuera presidente del Gobierno conocía «la operativa financiera desarrollada» por la presunta trama y que la cuenta «constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados».

Por tanto, Calama vuelve a situar a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, como «pieza operativa esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia».

La secretaria recibía, según la resolución del juez, «instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario» en un «modus operandi estable y reiterado, consistente en la elaboración concertada de facturas sin prestación real subyacente». Es decir, una «fabricación sistemática de documentación contable destinada a justificar movimientos financieros previamente decididos».