Javier Ruiz carga contra la UDEF para defender a Zapatero: «Asumen que los 10k de las conversaciones son 10.000 € y no 10 km de una carrera»

Javier Ruiz ha cargado en Mañaneros (TVE) contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por su informe remitido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el que recogen que la trama de José Luis Rodríguez Zapatero habría pagado 10.000 euros a Julián Mateos-Aparicio, director del fondo de la SEPI, en el marco del rescate de Plus Ultra autorizado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El periodista ha utilizado una vez más su espacio en la televisión pública para defender al ex presidente imputado.

Las palabras de Javier Ruiz sobre el informe de la UDEF en relación a Zapatero se producen apenas unos días después de que el Consejo de Informativos de RTVE abriera una investigación a Mañaneros y Javier Ruiz por su «falta de rigor periodístico» en la cobertura de la imputación de Zapatero. El órgano había recibido varias denuncias de profesionales de la información de TVE en las que señalaban que el tratamiento que Mañaneros 360 había dado al caso Plus Ultra era «impropio de la televisión pública».

Pese a ello, el programa ha mantenido la postura adoptada, y Javier Ruiz ha cuestionado el trabajo policial con un argumento surrealista: el periodista ha criticado a la UDEF por «asumir» que los «10 K» que se mencionan en la conversación recogida en el informe no hacen referencia a «una carrera de 10 kilómetros», sino que es una forma de decir que «se han pagado 10.000 euros».

Javier Ruiz ha mencionado estas palabras mientras en la pantalla del plató se proyectaba el texto de la conversación, acompañado del titular «los cabos sueltos del informe de la UDEF».

El Consejo de Ministros dio luz verde al rescate de Plus Ultra, de 53 millones de euros, el 9 de marzo de 2021, y el 10 de agosto del mismo año la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, «completó el desembolso de la ayuda pública mediante la entrega de los 34 millones de euros correspondientes al préstamo participativo», según los investigadores. Los 19 millones restantes fueron concebidos como un préstamo ordinario a devolver en cinco años.

La conversación a la que alude Javier Ruiz se produjo una semana después, el 17 de agosto, entre Rodolfo Reyes, ex consejero venezolano de Plus Ultra, y Julito Martínez Martínez, empresario valenciano y pagador de Zapatero a través de Análisis Relevante SL. El primero preguntó a Julito Martínez si conocía a Julián Mateos -nombrado director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI-, y añadió «10k done». Este mensaje «pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros», asegura la policía.

El Consejo de Informativos de RTVE abrió la pasada semana una investigación a Mañaneros 360 y Javier Ruiz tras varias denuncias de los profesionales de la corporación a raíz de la cobertura de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Señalaban su «falta de rigor periodístico» en el tratamiento informativo. Javier Ruiz insistió en que «la base» de la investigación a Zapatero «es una querella de siete páginas contra el ex presidente que presenta Manos Limpias», como dijo ese mismo día Elma Saiz, portavoz del Gobierno.

Sin embargo, la imputación de Zapatero no deriva de la querella de Manos Limpias, sino de una investigación abierta un año antes, en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos peticiones de cooperación internacional de la justicia suiza y francesa. Perseguían el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela.