Rappel, en la UCI por un problema intestinal grave que mantiene en vilo a su entorno

La salud del conocido vidente Rappel ha vuelto a convertirse en motivo de preocupación en el panorama mediático tras su reciente ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un grave problema digestivo. A sus 80 años, una edad en la que cualquier complicación médica requiere especial atención, el colaborador televisivo se encuentra bajo estricta vigilancia médica después de haber sufrido unas hemorragias digestivas de consideración que obligaron a su hospitalización urgente. La noticia ha generado un notable impacto tanto entre sus seguidores como en el entorno televisivo español, donde Rappel es una figura ampliamente reconocida desde hace décadas. Su estado de salud, aunque reservado, ha despertado una ola de mensajes de apoyo y preocupación, especialmente porque no es la primera vez que atraviesa episodios médicos delicados en los últimos años.

En esta ocasión, el cuadro clínico se relaciona con una diverticulitis, una inflamación o infección de los divertículos, pequeñas bolsas que pueden formarse en las paredes del colon. Este tipo de afección puede variar en gravedad, pero en personas de edad avanzada puede complicarse rápidamente, especialmente si se produce sangrado o infección severa, como parece haber ocurrido en este caso. Los especialistas han considerado necesario su ingreso en la UCI para estabilizarlo, controlar las hemorragias y evitar complicaciones mayores.

La evolución del paciente se está siguiendo con cautela, ya que las primeras horas tras un episodio de este tipo suelen ser determinantes. El objetivo médico es frenar el sangrado, mantener los parámetros vitales estables y valorar la respuesta del organismo al tratamiento. Aunque no se han ofrecido detalles concretos sobre su evolución inmediata, el entorno del vidente ha optado por la discreción, una decisión habitual en situaciones de alta sensibilidad clínica.

Este nuevo episodio no es aislado en el historial médico reciente de Rappel. En 2023 ya tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una neumonía que comenzó de manera aparentemente leve, con malestar general y escalofríos. Lo que en un principio parecía un simple proceso vírico terminó derivando en un ingreso hospitalario debido a su edad y al riesgo de complicaciones. Tras recibir el alta, su recuperación no fue completamente lineal, ya que semanas después sufrió una recaída relacionada con problemas intestinales asociados a la medicación recibida durante su tratamiento. Estos antecedentes han contribuido a que la preocupación actual sea mayor, tanto en el ámbito médico como en el mediático. Las afecciones digestivas como la diverticulitis pueden tener un curso impredecible, y en pacientes de edad avanzada requieren un control exhaustivo para evitar riesgos como perforaciones, abscesos o hemorragias internas.

Más allá de su estado de salud, Rappel es una de las figuras más reconocidas de la televisión española. Su trayectoria comenzó mucho antes de su popularidad en pantalla, ya que trabajó durante años como modisto, vistiendo a personalidades destacadas del ámbito social. Con el paso del tiempo, su carisma, su estilo inconfundible y su presencia constante en programas de entretenimiento lo convirtieron en un personaje habitual de la crónica televisiva. Su faceta como vidente lo catapultó definitivamente a la fama, convirtiéndose en una figura mediática recurrente en programas de televisión, entrevistas y eventos públicos. Su personalidad cercana, su humor y su imagen característica han hecho que mantenga una presencia constante en la cultura popular española durante décadas.