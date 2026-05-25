El director de ‘El señor de los anillos’, sobre este actor de la saga: «No tiene la más mínima posibilidad de ganar un premio de interpretación a corto plazo»

A pesar de llevar más de 12 años sin dirigir una película, Peter Jackson seguirá vinculado a la saga de El Señor de los Anillos gracias a Gollum. El cineasta neozelandés producirá una nueva precuela que explorará el pasado del torturado antagonista que acompañó a Frodo y Sam hasta el corazón del Monte del Destino. La caza de Gollum supone una especie de reencuentro de Jackson con la Tierra Media, y aprovechando su reciente Palma de Oro honorífica, el director lleva semanas hablando abiertamente de la relevancia de la trilogía original en la industria. Ahora, los elogios han caído del lado de una de las interpretaciones más infravaloradas de la franquicia: el retrato de Sméagol a través de los movimientos, voz y plasticidad facial de

Cuando pensamos en las actuaciones destacadas de la versión cinematográfica de Tolkien, los primeros nombres que aparecen suelen ser el de Elijah Wood como Frodo Bolsón, Ian McKellen en la piel de Gandalf o la épica presencia de Viggo Mortensen como Aragorn. Pero quien haya visto alguna secuencia del making of conoce a la perfección el desgaste físico y el compromiso absoluto de Serkis para aportar humanidad a una criatura que los espectadores sienten como una creación íntegra de CGI (animación digital).

Serkis, apoyado por Peter Jackson, no sólo asumirá de nuevo la interpretación de Gollum. El actor inglés también se colocará detrás de las cámaras para ser el director de un contexto narrativo, ubicado cronológicamente justo antes de El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo (2001). En la rueda de prensa de la Croisette, el realizador volvió a defender la figura de un Serkis que, tras encarnar al corrompido rol, elevó dicho tipo de performance actuando en papeles posteriores de captura de movimiento, como César en la trilogía de El planeta de los simios, el líder Snoke en Star Wars o el Capitán Haddock en Las aventuras de Tintín.

Peter Jackson, sobre Andy Serkis (Gollum): «Una interpretación 100% humana»

«Cuando contratamos a Andy, y esto demuestra nuestra ingenuidad, pensábamos que Gollum sería un personaje de animación tradicional y que Andy sólo le pondría la voz», comenzaba explicando Jackson ante la multitud de periodistas y asistentes de Cannes.

Las adaptaciones de El Señor de los Anillos fueron pioneras en muchas cosas. Entre otras, en la propia evolución artística y técnica de la captura de movimientos. Sin embargo, Peter Jackson piensa que, por injusto que parezca, la preocupación latente sobre la inteligencia artificial no va a permitir que veamos a interpretaciones como la de Gollum ser premiadas en los festivales:

«No creo que veamos recibir galardones a ningún personaje digital, ya sea generado por ordenador o mediante captura de movimiento como Andy Serkis o Gollum. Lo suyo es una interpretación humana al 100%. Es injusto, pero no tiene la más mínima posibilidad de ganar un premio de interpretación a corto plazo. El ambiente no lo permitiría».

‘La caza de Gollum’: la oportunidad de Serkis

La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. La precuela contará con el apoyo de Jackson y la guionista habitual de la franquicia, Philippa Boyens.

Será una prueba de fuego como director para Serkis, quien últimamente ha sido criticado como realizador tras los fracasos de Venom: Habrá matanza y Rebelión en la granja.

El nuevo filme de El Señor de los Anillos recuperará las interpretaciones de McKellen y Wood, incorporando por el camino nuevos personajes interpretados por Leo Woodall y Kate Winslet, entre otros. Jamie Dornan es el encargado de dar vida a una versión rejuvenecida de Aragorn.