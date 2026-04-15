‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’ revela su casting principal: Jamie Dornan será Aragorn

Hace unas semanas pensábamos que el fichaje de Leo Woodall en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum tenía como objetivo, representar el papel del legendario guerrero anteriormente encarnado por Viggo Mortensen. Sin embargo, ahora gracias al primer cartel promocional de la cinta sabemos que será Jamie Dornan quien de vida a Aragorn, dentro de una historia cuyo hábitat cronológico servirá de puente entre la trilogía del Hobbit y La comunidad del anillo. Pero ¿cuándo llegará a los cines y quién más ha sido confirmado en el elenco?

El anuncio ha llegado de la mano de la actual CinemaCon de Las Vegas. Evento donde los asistentes pudieron ver hace dos días la exposición de Sony Pictures, con el primer teaser de Jumanji: Mundo abierto o la confirmación oficial del desarrollo de una adaptación fílmica sobre el videojuego Bloodborne. El turno en esta ocasión le ha llegado a Warner Bros. y, lejos de poder mostrarnos un adelanto, la major ha corroborado la configuración de los nombres de su casting ,superpuestos a la clásica imagen de Gollum en una cueva que vimos por primera vez en el largometraje original. Dicha selección de artistas combinará a los personajes y actores conocidos por todos, volviendo a ver a Elijah Wood como Frodo Baggins, Ian McKellen en la piel de Gandalf y a Lee Pace en su desempeño como el rey Elfo, Thranduil. En el caso de los dos primeros, desconocemos la cantidad de metraje en la que aparecerán. Pero teniendo en cuenta que ha pasado un cuarto de siglo desde que asumieron sus roles por primera vez, no nos extrañaría ver algún tipo de rejuvenecimiento digital en su presencia, si es que se quiere transmitir una idea de consistencia troncal a toda la saga.

Jamie Dornan será el nuevo Aragorn

El cartel no relaciona directamente el nombre de Jamie Dornan con el de Aragorn. Pues el intérprete británico aparece anexado al apodo Strider. Y este, en su versión hispana no es otro que el de Trancos, la personalidad de Montaraz asumida por el heredero de Isildur al comienzo de la historia que terminó desembocando en su primer encuentro con los hobbits en la posada del Poney Pisador.

Tras debutar en el cine con un pequeño papel en la María Antonieta de Sofia Coppola en 2006, el actor se hizo mundialmente famoso al encarnar a Christian Grey en la trilogía de 50 sombras de E.L. James. Desde entonces ha ido combinando actuaciones en películas menores, con trabajos sorprendentes y estimulantes a la altura de la elogiada Belfast (2021). No obstante, Jamie Dornan dará otro sal protagónico mediático siendo Aragorn, con el indudable reto por delante de hacer olvidar la mítica interpretación que consiguió Mortensen.

¿Quién más aparece?

Los otros dos grandes fichajes de la producción representarán a dos personajes creados para la ocasión. Woodall será Halvard, otro montaraz que acompañará a Aragorn en su aventura y Kate Winslet interpretará a Marigol, quien por la terminación del nombre podría ser la madre de Gollum (Sméagol en su etapa de Hobbit).

Por supuesto, Andy Serkis volverá a ser Gollum y dirigirá la película con Peter Jackson como productor ejecutivo.

¿Cuándo se estrenará?

We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/FuD8Bh8cpl — Warner Bros. (@warnerbros) April 15, 2026

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.