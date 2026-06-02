Los huevos fritos quedan mejor si sustituyes el aceite de oliva y la mantequilla por un ingrediente más sencillo

Los huevos fritos son uno de los platos más típicos de la cocina española y uno de los que más historia acumulan. Los libros de historia dicen que su origen puede estar en el 1000 a. C., cuando los fenicios comenzaron a comercializar con el aceite y se pudo freír este producto que viene de las gallinas. La opción habitual es elaborarlo con aceite de oliva y girasol en España, pero también hay otra opción más saludable, como puede ser el agua. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ingrediente secreto para hacer una forma saludable.

Los huevos fritos son un plato muy arraigado en la cultura española. El arte de freír un huevo y llevarlo a un plato lo dominan en muchos países, pero en el territorio español se ha hecho un arte elaborar un plato con huevos fritos, patatas y chorizo. Este plato se popularizó durante el siglo XIX entre las familias humildes de la zona de Castilla y Extremadura. Este plato siempre ha estado muy relacionado con un alimento que ingerían los trabajadores y que aportaba los nutrientes necesarios como para poder resistir todo el día.

Los huevos fritos fueron inmortalizados por primera vez en el cuadro Vieja friendo huevos, que en el año 1618 pintó el gran Diego Velázquez. Esta es la primera vez que se retrató este plato, que ha evolucionado con el paso de los años hasta añadir un ingrediente que hace que se consuma de una forma más saludable. Porque siempre hemos relacionado su proceso de elaboración con aceite de oliva o de girasol, que hace que estén en su máximo punto, pero también se puede emplear otro ingrediente para que sea una opción más saludable: el agua.

La opción más saludable de hacer huevos fritos

Los nuevos hábitos de vida pasan por un cuidado extremo de la salud, al menos en los días entre semana, y este pensamiento está muy arraigado en una población que mide cada caloría que ingiere. La rutina de muchas personas pasa por el ejercicio físico y respetar las comidas y, por ello, se ha transformado este plato para que las personas puedan ingerir huevos de una forma más saludable que incluyendo el aceite de oliva en la operación.

Ahora los expertos informan que para hacer un huevo frito de la forma más saludable posible es utilizar el agua. Añadiendo un poco de este líquido en la sartén, conseguirás que el huevo se haga al vapor y cocinarlo de una forma muy saludable. Cocinándolo de esta manera, las claras se harán al mismo tiempo que las llevas, por lo que quedarán unos bordes crujientes que nada tendrán que envidiar a un huevo frito. Obviamente, nunca será lo mismo que con aceite, pero hay que tener en cuenta los beneficios saludables que aporta.

De esta forma, te quitarás el frito del aceite y además introducirás en tu cuerpo los 6,5 gramos de proteína de alta calidad que que incluye. Es más, los expertos recomiendan que un huevo como mínimo al día aporta un gran número de vitaminas A, D, E y B12 y grasas buenas que son esenciales para mantener el organismo en un estado óptimo. Para los deportistas, se aconseja añadir claras de huevo a la tortilla y así evitar las grasas que aportan las yemas, que también son recomendables en la mayoría de casos.