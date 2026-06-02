Verano joven 2026: qué es, cuándo empieza, cómo se solicita y quién puede, descuentos

Ahora que ya hemos comenzado el mes de junio, muchos se preguntan algo que hace tiempo que se espera, que es cuándo sale el Verano Joven. Y es del todo comprensible porque el calor y las vacaciones trae ganas de viajar, pero también llega ese momento de mirar precios y pensar que igual hay que ajustar planes. De este modo esta ayuda es algo que para muchos se convierte en imprescindible ya que en los últimos veranos ha cambiado bastante la forma de moverse por el país.

Pero por el momento, el Verano Joven 2026 todavía no tiene fecha oficial, aunque todo apunta a que no tardará demasiado en anunciarse de modo que conviene estar atento y saber cómo funciona el programa. El año pasado se activó a mediados de junio, así que muchos ya están pendientes por si vuelve a pasar lo mismo para poder así comprar sus billetes más baratos. Y tiene sentido si tenemos en cuenta que con los descuentos que incluye, viajar en tren o autobús puede salir mucho más barato de lo habitual. En algunos casos, incluso por una cantidad casi simbólica. Por eso, cada vez más jóvenes lo tienen en cuenta antes de organizar cualquier escapada de verano.

En qué consiste el Verano Joven 2026

El Verano Joven es una iniciativa del Ministerio de Transportes pensada para facilitar que los jóvenes viajen durante los meses de verano sin que el precio sea un problema. No es una beca ni una ayuda que tengas que justificar después sino que es algo más directo, ya que no dejan de ser descuentos aplicados al comprar los billetes.

Funciona de forma bastante sencilla. Te registras, obtienes un código y lo usas cada vez que compras un viaje. A partir de ahí, el precio baja automáticamente en función del tipo de transporte. Además, no se limita sólo a un tipo de trayecto. Incluye trenes, autobuses y hasta opciones como Interrail, lo que abre bastante el abanico de planes. Desde escapadas de fin de semana hasta viajes más largos por Europa.

Fechas y qué día empieza

Aquí está la gran duda de este año. Por ahora, el Ministerio no ha confirmado cuándo empezará el Verano Joven 2026. Aun así, mirando lo que pasó el verano pasado, hay pistas bastante claras ya que en 2025 se anunció a principios de junio y los descuentos comenzaron a aplicarse a partir del día 18. Si se repite ese esquema, lo normal sería que en los próximos días haya novedades. Eso es lo que está haciendo que muchos estén pendientes. Porque en cuanto se activa, los precios cambian bastante. Y esperar o no esperar puede marcar la diferencia a la hora de organizar un viaje.

Requisitos y quién puede solicitarlo

En principio, no se esperan grandes cambios respecto al año pasado. Si se mantiene el mismo criterio, podrán acceder al Verano Joven las personas que tengan entre 18 y 30 años durante 2026. Eso significa que habrá que haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Además, será necesario tener nacionalidad española o residencia legal en España. Y ya no se suele pedir nada más. No se piden ingresos, ni estudios, ni ningún otro requisito adicional. Es una ayuda bastante abierta dentro de ese rango de edad.

Cómo solicitar paso a paso

El proceso es rápido y, sobre todo, online. No hay que ir a ninguna oficina ni hacer trámites complicados. Todo se hace desde casa en pocos minutos. Primero hay que entrar en la web que habilita el Ministerio cuando se activa la campaña. Allí se introducen los datos personales y se completa el registro. Después, se genera un código personal.

Ese código es la clave de todo. Es el que tendrás que usar cada vez que compres un billete para que se aplique el descuento. Sin él, no hay rebaja. Por eso, lo más importante es no comprar nada antes de tenerlo. Porque los descuentos no se aplican después.

Qué descuentos tiene

Si se mantienen los del año pasado, los descuentos del Verano Joven 2026 volverán a ser bastante altos, sobre todo en trayectos dentro de España. En trenes de media distancia y autobuses estatales, la rebaja puede llegar al 90%, lo que deja billetes muy baratos. En los trenes Avant, el descuento suele quedarse en el 50%.

Para la alta velocidad, también se aplica un 50%, aunque con un límite de 30 euros por billete. Y en el caso del Interrail, se ofrece una rebaja del 50% en el pase flexible. En la práctica, esto permite viajar mucho más de lo habitual por menos dinero. Y por eso cada año hay más gente pendiente de cuándo se activa.

Pero ahora sólo queda una confirmación oficial del programa, y en cuanto se haga será miles los jóvenes que van a poder viajar de nuevo con descuentos a destinos de lo más variados, pagando mucho menos de lo que pagarás si compras hoy mismo tus billetes.