La deliberación del Supremo: se inclina por condenar a Ábalos y Koldo a casi la mitad de cárcel de la que pide el fiscal y a Aldama a 2 años

El Tribunal Supremo ha comenzado sus deliberaciones sobre el caso Mascarillas tras declararse visto para sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Según ha podido saber OKDIARIO sobre el estado de las deliberaciones, el tribunal sopesa condenar a Ábalos a una pena de entre 10 y 14 años de prisión, de los que el ex ministro cumpliría efectivamente entre 6 y 9. La Fiscalía había solicitado 24 años de cárcel para quien fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Koldo García, ex asesor de Ábalos y figura central en la articulación de la presunta trama de comisiones ilegales durante la pandemia, el Supremo baraja una condena de entre 8 y 11 años, de los que el ex chófer cumpliría en torno a 5 o 6. La Fiscalía había reclamado 19 años y medio de prisión.

El caso de Víctor de Aldama es el que plantea la horquilla más baja. El comisionista confeso podría ver su condena reducida a sólo dos años pese a los siete solicitados por la Fiscalía, que le aplicó la atenuante mínima de confesión tras valorar su colaboración con la justicia, destacada expresamente por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su informe final.

El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, tiene como objetivo alcanzar una sentencia unánime y evitar votos particulares entre los siete magistrados que componen el tribunal.

La Fiscalía no se mueve

La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, no se movió un milímetro en sus peticiones de pena. Veinticuatro años de prisión para Ábalos, diecinueve y medio para Koldo García Izaguirre y siete para Aldama: esas son las penas que el Ministerio Público elevó a definitivas ante el Tribunal Supremo una vez concluidas las declaraciones de los tres acusados.

El fiscal jefe Alejandro Luzón fue taxativo al presentar el nuevo escrito de conclusiones: los cambios introducidos eran «más de orden, de redacción, de precisión de algunos conceptos, de corrección de alguna errata, pero sin que haya una modificación sustancial». En lo esencial —delitos, penas, acusados— nada había cambiado.

El PP, que lidera la acusación popular, sí movió ficha respecto a Aldama y rebajó su petición de siete a cinco años. El letrado del partido, Alberto Durán, justificó la decisión en la colaboración del empresario con la justicia: «Esta parte ha valorado especialmente la colaboración prestada por Aldama, que ha contribuido al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones de los señores Ábalos y Koldo, igualmente delictivas, vinculadas con la adjudicación de contratos de obra pública». Para el ex ministro y su ex asesor, sin embargo, los populares no aflojaron: treinta años para cada uno, muy por encima de lo reclamado por Anticorrupción.