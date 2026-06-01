Un tiroteo entre bandas en Torrelodones deja un herido muy grave y tres detenidos

Un tiroteo registrado este lunes en Torrelodones ha dejado una persona herida por arma de fuego y ha provocado un importante despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El tiroteo se ha producido a consecuencia de un enfrentamiento entre una banda de marroquíes de Collado Villalba y otra de españoles de Alcobendas, según fuentes locales.

El herido fue trasladado al hospital de Torrelodones por miembros de su banda. El enfrentamiento se produjo en un descampado cercano al colegio San Ignacio de Loyola, donde habían quedado en un parque para pegarse los miembros de las dos bandas. Entonces, uno de ellos ha sacado una pistola y la ha emprendido a tiros con el resto. Tres de sus amigos han llevado al herido al hospital, que se encuentra en estado muy grave. En cuanto los médicos del hospital han visto que el joven presentaba una herida de bala, han activado el protocolo que exige avisar a las fuerzas de seguridad. Entonces, allí la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a tres de los implicados en el enfrentamiento después.

Collado Villalba y Torrelodones son dos municipios que se encuentran en la sierra de Guadarrama, los cuales se encuentran a 11,7 kilómetros de distancia por la A6, conocida como carretera de La Coruña. Alcobendas se encuentra a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Madrid.

Una pelea que terminó a tiros

De acuerdo con las primeras informaciones, varios jóvenes de las dos bandas, una de marroquíes de Collado Villalba y otra de españoles de Alcobendas, habían quedado en un descampado cercano al colegio San Ignacio de Loyola para pegarse. Sin embargo, la situación se habría agravado cuando uno de los participantes sacó un arma de fuego y comenzó a disparar al resto.

Como consecuencia de los disparos, uno de los jóvenes resultó herido. Los miembros de su banda lo trasladaron rápidamente al Hospital Madrid Torrelodones para que recibiera atención médica urgente.

Intervención policial en el hospital

La llegada de la víctima al centro sanitario activó un dispositivo de seguridad en el hospital. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acudieron al lugar para recabar información sobre lo sucedido y localizar a los implicados.

Durante la intervención, los agentes procedieron a la detención de tres personas relacionadas con el enfrentamiento que había desembocado en el tiroteo.

Búsqueda de más implicados

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.

Además, los investigadores trabajan para identificar y localizar a otros miembros de las dos bandas que habrían abandonado la zona tras los hechos, algunas de ellas a bordo de un vehículo.

Investigación en curso

Por el momento no han trascendido oficialmente detalles sobre la evolución del estado de salud del herido ni sobre la posible recuperación del arma utilizada en el tiroteo.

Los agentes continúan recopilando testimonios y analizando las pruebas disponibles para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar las responsabilidades penales derivadas de este nuevo episodio de violencia ocurrido en la Comunidad de Madrid.