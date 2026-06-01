El PSOE de Pedro Sánchez exigirá ahora dos confirmaciones para reembolsar los gastos adelantados por los miembros de la formación que tengan derecho a ello, según fuentes del partido. Esto se habría hecho para evitar que se produjesen reintegros de gastos de difícil justificación como los que señalaron los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del ex ministro de Transportes y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, y su ayudante Koldo García.

Fuentes de Ferraz confirman que los dirigentes tienen que presentar el «recibo de la tarjeta» además del «ticket del restaurante». Hasta ahora, bastaba solamente con el ticket de la comida para poder recibir el reembolso. Por tanto, el cambio, implícitamente, demuestra una laxitud en el control de este tipo de pagos que ahora quieren corregir en el PSOE.

Y es que, el empresario Víctor de Aldama, señalado como el comisionista de la trama, aseguró en su declaración en el Supremo que vio a Koldo «coger tickets de otra mesa, en un restaurante» y que, posteriormente, logró «cargarlos al PSOE y que se los pagasen».

Sin embargo, no precisan en qué momento se habría producido este cambio, aunque sí mencionan que se habría realizado de modo paulatino desde el estallido del caso cuando se presentó el informe de la UCO involucrando al que fuera ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

Otro de los cambios que valoran positivamente en el partido es que se ha diluido el poder de la Secretaría de Organización desde que salió Cerdán. Aseguraban que hasta su salida, su firma tenía mucho poder, pero que ahora hacen falta varias firmas para tomar esas mismas decisiones.

19.000 € a Ábalos, 12.000 € a Koldo

La Guardia Civil detectó «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021» que «Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo» un importe total de 19.638,97 euros. Estos figuraban un resumen mensual de los pagos realizados por caja.

Por su parte, la UCO señaló que entre los años 2017 y 2021, Koldo García también percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo, por un importe total de 12.744,73 euros.

El propio Koldo reconoció en su declaración en el Supremo que el partido le entregó dinero en metálico para reembolsarle gastos de representación. Según el que fuera ayudante de Ábalos, lo hicieron en billetes de distintas denominaciones, incluidos los de 500. «Algunos reembolsos [de Ferraz] eran en billetes de 500, no todos», indicó.

A su vez, afirmó que en 2018 recibió más de 7.000 euros en metálico del PSOE, aunque parte de ese dinero no habría sido declarado, algo que ha señalado sin detenerse en mayores explicaciones.

En ese sentido, Ábalos negó haber recibido él mismo pagos del PSOE en billetes de 500 euros, pero dio implícitamente credibilidad a lo declarado por su ex asesor al añadir que «si Koldo dice que uno o dos…».

Pagos en metálico «no razonables»

Por otro lado, según admitió Mariano Moreno Pavón en el Tribunal Supremo, ex gerente del PSOE, que Ferraz hacía gastos en metálico «no razonables». Él mismo, ha asegurado, se encargaba de supervisar algunas liquidaciones que no le cuadraban «hojeando visualmente».

Moreno Pavón reconoció que «firmó absolutamente todo lo que le pasaron», si bien dice que alguna vez preguntó por algún gasto que, a priori, vio desproporcionado. En concreto, recuerda una comida de 700 euros en Galicia del partido de la que le explicaron que eran 14 comensales.