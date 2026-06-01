Entradas para el GP de Barcelona-Cataluña: cómo comprarlas, precios del Gran Premio del Mundial de F1 2026 en Montmeló

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña volverá a ser una de las citas destacadas del calendario del Mundial de Fórmula 1 en 2026. El Circuit de Barcelona-Catalunya, ubicado en Montmeló, acogerá durante tres días la actividad de la máxima categoría del automovilismo, con miles de aficionados desplazándose hasta la provincia de Barcelona para seguir de cerca los entrenamientos, la clasificación y la carrera.

Con la venta de entradas ya disponible, los seguidores de la Fórmula 1 pueden elegir entre diferentes modalidades de acceso, desde las opciones más asequibles para disfrutar del fin de semana completo hasta experiencias premium con servicios exclusivos. Los precios presentan una amplia variedad en función de la ubicación y de los servicios incluidos en cada paquete.

Cuándo es el GP de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 2026 se celebrará del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).

La programación del fin de semana comenzará el viernes 12 de junio con la celebración de los Entrenamientos Libres 1 y 2. La actividad continuará el sábado 13 de junio con la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, prevista para las 16:00 horas.

La cita culminará el domingo 14 de junio con la carrera del Mundial de Fórmula 1, cuyo inicio está fijado para las 15:00 horas, hora española.

Durante esos tres días, el circuito catalán volverá a convertirse en uno de los focos principales del deporte del motor a nivel internacional.

Cuánto cuestan las entradas para el GP de Barcelona-Cataluña

Las entradas para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 van desde los 240 a los casi 6.000 euros, según el abono o entrada seleccionado y la ubicación de éstas.

Las entradas más económicas, las de acceso general durante todo el fin de semana, parten desde 240 euros, y dan acceso al recinto (las zonas acotadas) durante el viernes, sábado y domingo, para los entrenamientos libres, clasificación y carrera.

Las entradas más caras, el abono de todo el fin de semana en el denominado Rooftop Lounge, tiene un precio de 5.915 euros. Lo denominan como «la cima del lujo» en Montemló y está ubicado en la recta opuesta, sobre la pista. Da acceso a un «servicio gastronómico con estrella Michelin de Disfrutar de Barcelona», barra libre y acceso a la tribuna VIP cubierta.

Cómo comprar entradas para el GP de Barcelona-Cataluña de F1

Las entradas para el GP de Barcelona-Cataluña de F1 se pueden adquirir a través de la página web del campeonato, en tickets.formula1.com/es.

A través de este sistema se encuentran disponibles las diferentes categorías de acceso, incluyendo entradas generales, tribunas y paquetes especiales para seguir el fin de semana desde distintas ubicaciones dentro del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Dónde es y cómo llegar al circuito de Barcelona en Montmeló

El Circuit de Barcelona-Catalunya está situado entre los municipios de Montmeló y Granollers, en la provincia de Barcelona. Se trata de uno de los trazados más reconocidos del panorama internacional del motor y cuenta con una larga tradición tanto en Fórmula 1 como en motociclismo.

Su ubicación es especialmente estratégica, ya que se encuentra a 32 kilómetros de la ciudad de Barcelona y a 18 kilómetros de la costa de Barcelona, con buenas conexiones por carretera y transporte público.

Para quienes opten por su vehículo propio, el acceso puede realizarse a través de la carretera C-17, utilizando la salida de Montmeló, o mediante la autopista AP-7, a través de las salidas 13, 14 y 15.

El tren constituye otra de las alternativas más utilizadas. Desde Barcelona operan servicios de Cercanías-Rodalies de las líneas R2 y R2 Nord, con parada en la estación de Montmeló. Los viajeros procedentes de Girona pueden utilizar la línea R11 y realizar transbordo en Granollers Centre para continuar hasta Montmeló mediante las líneas R2 o R8.

También existe la posibilidad de desplazarse en AVE hasta Barcelona Sants desde Girona, con un tiempo estimado de viaje de 38 minutos.

En cuanto al transporte por carretera, la empresa Autocares Sagalés presta servicio mediante la línea 428, que conecta Montornès, Montmeló y Granollers. Entre las paradas más cercanas al circuito destacan Verneda del Congost–Rec Molinar, en el caso de Montmeló, y Can Cabanyes–Can Gordi desde Granollers, ambas situadas aproximadamente a diez minutos a pie de las instalaciones.