David Sánchez, plusmarca nacional de homologación de títulos rusos

Resulta que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, procesado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, logró la homologación de sus títulos universitarios rusos obtenidos en el Conservatorio Estatatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov -claves para lograr su puesto de alta dirección en la Diputación socialista de Badajoz- sólo unos días después de haber iniciado los expedientes. ¿Y qué hay de extraño? se preguntará el lector. Pues que la documentación requerida tarda en cursarse no sólo meses, sino años, y mucho más si no son de la Unión Europea, como es el caso.

Sin embargo, el Ministerio de Educación del entonces ministro socialista Ángel Gabilondo llevó a cabo la homologación en un tiempo récord, nunca visto. Y la efectuó un cargo que luego terminó siendo asesor del Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto no es baladí, porque el abogado de David Sánchez pidió expresamente al tribunal que permitiera que constase en la causa los títulos homologados en España del artista que había cursado en Rusia. Las acusaciones, por su parte, pidieron que el acusado entregara los diplomas originales de sus estudios en Rusia y no las homologaciones, conseguidas como luego se ha comprobado de una manera exprés en España. Pero, extrañamente, los originales, o copias compulsadas, nunca fueron entregados por el músico ni en el proceso administrativo cuando se presentó a la plaza en junio de 2017. Raro, raro, raro.

El procedimiento de homologación de títulos extranjeros no europeos se regula por un real decreto. Los plazos nunca suelen bajar de los seis meses, según todos los expertos consultados, quienes apuntan que la documentación tiene que enviarse primero al Ministerio de Exteriores, donde se encuentra la Oficina de Interpretación de Lenguas. Es al cuerpo de traductores e intérpretes del Estado dentro de este organismo donde hay que presentar como requisito imprescindible una traducción jurada realizada por un traductor habilitado. Luego, hay que dirigirse al Ministerio de Educación para poder conseguir la convalidación definitiva. En aquel tiempo, en 2010, cuando el músico se trasladó de Rusia a España para trabajar en distintos proyectos dentro del Ciclo de Música programado para el Ayuntamiento de Madrid, su hermano Pedro era diputado del PSOE, el partido del Gobierno. Raro, raro, raro.