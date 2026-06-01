La Diputación de Badajoz compra otro testigo del juicio al hermano de Sánchez con un ascenso: ya van seis

El juicio de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, arranca con las testificales de los testigos, de los cuales seis de ellos han sido recientemente ascendidos por la Diputación socialista de Badajoz o colocados en el PSOE.

El último ascenso se ha producido el pasado viernes 29 de mayo y el testigo beneficiado es Francisco Flores Galván. Este trabajador de la Diputación ha pasado de ser jefe de negociado de entidades locales a jefe de negociado de aplicativos, planificación y seguimiento de los recursos humanos.

Gracias a estos negociados de la Administración, Francisco Flores tiene un complemento específico superior al de otras áreas de la Diputación de Badajoz. Esta retribución superior se negoció con los sindicatos y será disfrutada por este testigo del juicio.

Este nuevo cargo, además, tiene ventajas como que vuelve al Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Este departamento controla las convocatorias de empleo y los puestos adjudicados en la Diputación pacense, entre otras funciones. El director de esta área es otro testigo del juicio.

Testigo clave del juicio

Francisco Flores pasará por la sala de vistas el próximo 2 de junio. Flores es uno de los testigos clave del juicio ya que figura en el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los correos electrónicos intervenidos sobre la contratación de David Sánchez.

Francisco Flores informó del organigrama del Área de Cultura y Deporte y de la ficha del puesto de jefe de Oficina de Artes Escénicas que ocupó el hermano de Sánchez. También envió documentos sobre la transformación del puesto de David Sánchez.

Los correos intervenidos por la Guardia Civil reflejan que Francisco Flores Galván participó activamente en el cambio de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Su hija en el PSOE y en la Diputación

El PSOE también ha colocado a la hija de Francisco Flores, Alba Flores, como secretaria general de las Juventudes Socialistas en la ciudad de Badajoz. También ejerce como secretaria de impulso al talento de la Comisión Ejecutiva del PSOE de la provincia de Badajoz.

Alba Flores, además, trabaja en la Diputación de Badajoz como técnica de gestión administrativa en el Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación de Badajoz.

El PSOE beneficia al banquillo

Francisco Flores es el sexto testigo del juicio del hermano de Sánchez que ha sido beneficiado por el PSOE o la Diputación socialista de Badajoz desde que se sabe que tienen que comparecer en el juicio.

El primero de ellos es el testigo Víctor Peralta, al cual le han confiado la dirección del Área de Tecnología y Digitalización. La segunda es la testigo Cristina Correa, que ha sido colocada como letrada del Gabinete de Asuntos Judiciales. El tercero es el testigo José María Sánchez, al cual le han hecho fijo en su puesto como jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas.

La cuarta premiada es Margarita Suárez Villalba (hija del testigo José Ramón Suárez) y la han cambiado al área privilegiada de empleados públicos desde la cual controla todas las contrataciones del personal de la Diputación. El quinto testigo es Santiago Cuadrado, que se ha incorporado recientemente al Comité Regional del PSOE de Extremadura.

El tribunal que juzga al hermano de Sánchez ya ha recibido la información sobre estos testigos agraciados por el PSOE. Los testigos propuestos empiezan a declarar este lunes 1 de junio y sus testificales se alargarán también el martes 2. Su testimonio es clave para condenar o no a David Sánchez por las irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz.