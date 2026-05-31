Ana Fernández Pardo desvela el primer amor de Eugenia de Montijo antes de ser emperatriz de Francia
La autora de esta novela rescata el desconocido primer amor de Eugenia de Montijo para celebrar su bicentenario
El libro revela la parte más humana de la emperatriz de Francia detrás de la "purpurina" imperial
Eugenia de Montijo, la emperatriz francesa española
Este fin de semana ha arrancado la 85.ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará hasta el próximo 14 de junio. Entre las grandes novedades literarias de este año destaca El hombre que no se quiso casar conmigo, la primera novela histórica de la autora Ana Fernández Pardo. Una obra que rescata el pasado más íntimo de Eugenia de Montijo, coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento.
Antes de pasar a la historia como la emperatriz de los franceses junto a Napoleón III, Eugenia fue la «imprudente condesita de Teba». Una joven aristócrata atrapada en el encorsetado mundo del siglo XIX y sometida a la estricta vigilancia de su madre, María Manuela, condesa viuda de Montijo. Ése es el punto de partida de la nueva obra de Ana Fernández Pardo, quien ha aprovechado el marco de la Feria del Libro para reivindicar la figura de esta histórica española.
«Lo interesante del libro es que se publica justo para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de Eugenia», explica la autora. «Nació el 5 de mayo de 1826, así que estamos de cumpleaños. Me apetecía hacerle este homenaje y contar una etapa que no es tan conocida: su juventud y su amor de adolescencia, el hombre que no se quiso casar con ella antes de que reinara en Francia».
La parte más humana detrás de la «purpurina» imperial
El libro nos traslada a la España decimonónica para presentarnos a una Eugenia que sufre por amor. Mientras ayuda a resolver el futuro de su hermana Paca (empujando a James, el joven duque de Alba, a declararse), ella se consume en una desesperante espera por Pepe Alcañices, futuro duque de Sesto.
Para Fernández Pardo, el gran valor de la novela radica en despojar al personaje histórico del peso de la corona para acercarlo al lector contemporáneo: «A mí lo que me parecía interesante era tratar de conectar con la parte más humana de Eugenia. Conocer las preocupaciones de un adolescente, que al final son las mismas independientemente del siglo y de su estrato social. Creo que esa es la magia que tiene el libro. Todo el mundo conoce a la emperatriz, la purpurina y el trono, pero no todos conectan con la adolescente».
Una figura clave en la historia de España y Francia
Aunque su reinado se desarrolló en París, las raíces e influencias de la protagonista están profundamente ancladas en nuestro país. Tal y como recuerda la autora, Eugenia de Montijo no solo es la única española que llegó a ser emperatriz de los franceses, sino que su vínculo con la alta sociedad nacional era absoluto.
«Eugenia está muy vinculada con España. Su hermana es la duquesa de Alba y mantienen una relación muy directa con toda la familia real. Su madre, en un momento determinado, fue camarera mayor de Isabel II, formando parte del núcleo duro de la alta sociedad del siglo XIX», detalla la escritora.
Sobre la autora: del ensayo a la novela histórica
Con El hombre que no se quiso casar conmigo, Ana Fernández Pardo da el salto a la novela histórica, avalada por una brillante trayectoria académica y profesional. Doctora en Ciencias de la Información por la UCM y Premio Extraordinario de Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, en la actualidad compagina la docencia en la Universidad Complutense y en la Universidad Villanueva. A este perfil suma una destacada experiencia como directora de protocolo en proyectos histórico-culturales de gran envergadura, como el «Año Murillo» o la XX edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Tras la excelente acogida de sus anteriores ensayos (Eso no estaba en mi libro de historia de la casa real española y Eso no estaba en mi libro de historia de la nobleza española), Fernández Pardo firma ahora su primera novela. La obra, que ya se puede adquirir en las casetas del Parque del Retiro, se erige como una lectura imprescindible para los amantes de la historia que deseen sumergirse de lleno en el apasionante y convulso mundo de la aristocracia española y francesa del siglo XIX.