La fragata española F-101 Álvaro de Bazán ha completado el cruce del canal de Panamá en su despliegue internacional rumbo al Pacífico, donde participará en el ejercicio multinacional Rimpac 2026, considerado el mayor ejercicio naval del mundo y organizado por la Marina de Estados Unidos junto a países aliados. Sánchez se pliega al presidente de Estados Unidos Donald Trump: una fragata española cruza el canal de Panamá rumbo al mayor ejercicio naval del mundo con EEUU. Todo a pesar de las críticas de Sánchez a Trump, y la negativa del presidente del Gobierno de España a dejar utilizar a Washington las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para la guerra contra la dictadura de los ayatolás de Irán.

Sánchez ha utilizado sus ataques contra Israel y Estados Unidos para elevar su perfil internacional. La relación entre Estados Unidos y España atraviesa un momento de máxima tensión tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de rechazar el uso de bases españolas para la operación militar contra la dictadura de los ayatolás de Irán, que masacró a 50.000 personas en enero. La medida que ha sido interpretada por la administración estadounidense como un gesto de distanciamiento político en un contexto internacional especialmente sensible. Entonces, Trump reaccionó con dureza, acusando a España de no ser un aliado fiable y amenazando con posibles medidas de presión económica, entre ellas la imposición de restricciones comerciales o un eventual embargo. Trump ha acusado a España de no cumplir sus compromisos de gasto en defensa con la OTAN.

Este domingo, la maniobra supone un hito operativo dentro de la navegación de la unidad, que, tras atravesar una de las rutas estratégicas más importantes del planeta, continúa su tránsito hacia Hawái. Allí se integrará en un escenario de alta exigencia en el que participan decenas de buques, submarinos, aeronaves y miles de efectivos de distintas marinas internacionales.

La F-101 forma parte de la clase F-100 de la Armada Española, fragatas diseñadas para la defensa aérea de grupos navales y equipadas con el sistema de combate Aegis, uno de los más avanzados en servicio. Su despliegue está previsto durante 165 días y contempla más de 24.000 millas náuticas de navegación, con escalas en diferentes puertos y actividades de cooperación internacional.

⚓️🌊La fragata F-101 Álvaro de Bazán inicia una nueva etapa de su despliegue al cruzar el Canal de Panamá, puerta de entrada al #Pacífico 🇪🇸💪Rumbo a #RIMPAC2026 la Armada refuerza su presencia y capacidad de interoperabilidad junto a marinas aliadas. #SomosLaArmada pic.twitter.com/FxeIIQuLAf — Armada (@Armada_esp) May 31, 2026

Durante su participación en Rimpac 2026, la fragata española desarrollará ejercicios de guerra naval, defensa aérea, operaciones antisubmarinas y coordinación multinacional en escenarios complejos, reforzando la interoperabilidad con fuerzas navales aliadas y consolidando la capacidad de la Armada para operar en entornos conjuntos de alta intensidad.

El ejercicio, que se celebra cada dos años en aguas próximas al archipiélago de Hawái, es una de las principales citas de adiestramiento militar a nivel global y sirve como banco de pruebas para doctrinas, procedimientos y coordinación entre marinas de diferentes países.

En este contexto, la participación española refuerza la proyección internacional de la Armada y su papel dentro de las estructuras de seguridad compartida con aliados estratégicos.

Con la llegada al Pacífico, la F-101 inicia ahora una de las fases más relevantes de su misión, que culminará con su integración en Rimpac 2026, donde España volverá a situar a una de sus principales unidades navales en el centro del mayor ejercicio marítimo del mundo.

¿Qué es el Rimpac 2026?

Rimpac 2026 (Rim of the Pacific Exercise) es el mayor ejercicio naval multinacional del mundo y está organizado por la Marina de Estados Unidos. Se celebra cada dos años en aguas del Pacífico, principalmente alrededor del archipiélago de Hawái, y reúne a decenas de países aliados y socios estratégicos.

La edición de 2026 servirá como un gran escenario de entrenamiento conjunto para fuerzas navales, aéreas y terrestres, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad entre marinas en situaciones de alta complejidad. En el ejercicio participan buques de guerra, submarinos, aeronaves y unidades anfibias, además de miles de militares de distintos países.

Durante Rimpac 2026 se practican escenarios que incluyen guerra antisubmarina, defensa aérea, operaciones anfibias, control de rutas marítimas y respuesta ante crisis humanitarias o de seguridad. También se incorporan ejercicios de ciberdefensa y coordinación multinacional en entornos operativos complejos.

España participa habitualmente en este ejercicio con unidades de la Armada, lo que permite reforzar su integración con aliados de la OTAN y otras marinas internacionales. La edición de 2026 vuelve a situarse como una de las principales citas del calendario militar global, tanto por su escala como por la diversidad de países implicados.