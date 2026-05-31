Nadie se lo explica, pero el ADN lo confirma: la genética dice que Cristóbal Colón descendía de nobles gallegos

El origen de Cristóbal Colón es uno de los grandes debates entre historiadores, pero un nuevo estudio ha puesto sobre la mesa una posibilidad poco explorada: que el descubridor de América fuera gallego.

Esa es la hipótesis de un estudio publicado en bioRxiv, que sostiene que el linaje de Colón tiene una conexión genética compatible con las casas nobles de Sotomayor y Zúñiga. Es decir, con una procedencia vinculada al norte de España.

En todo caso el debate sigue abierto porque el análisis todavía no ha superado la revisión por pares. Eso sí, es una evidencia genética indirecta que apoya la hipótesis gallega.

El estudio genético que vincula a Cristóbal Colón con la nobleza gallega

La investigación parte de los restos de varios descendientes directos de Cristóbal Colón enterrados en la cripta de Santa María de Gracia, en Gelves, Sevilla.

Para ello el equipo analizó perfiles autosómicos, marcadores del cromosoma X y del cromosoma Y mediante secuenciación masiva en paralelo. Después cruzó esos resultados con datos históricos, genealógicos, arqueológicos y antropológicos.

Pero lo importante aparece al estudiar las relaciones biológicas entre los individuos de la cripta. Los investigadores detectaron un parentesco que no encajaba del todo con la genealogía documentada y buscaron qué ancestro podía explicar esa conexión.

Ahí entra Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga, uno de los grandes nombres de la nobleza gallega del siglo XV. El modelo usado por los autores lo sitúa como una pieza central para explicar el vínculo genético observado.

El noble que podría explicar el origen gallego de Cristóbal Colón

El estudio trabaja con una hipótesis concreta: que Pedro Álvarez de Sotomayor actúa como un puente genético dentro del linaje analizado. No lo plantea como una simple coincidencia histórica, sino como una conexión que el modelo computacional intenta medir.

Para comprobarlo, los investigadores aplicaron una técnica llamada Virtual Knock-out. La idea consiste en retirar virtualmente a un individuo del árbol genealógico y observar qué pasa con las relaciones de parentesco.

El resultado es el dato que más fuerza da a la tesis. Cuando el modelo elimina a Pedro Álvarez de Sotomayor, desaparece el parentesco detectado entre los individuos analizados. Según el estudio, ningún otro ancestro revisado dentro de esas generaciones explica igual esa conexión.

Por eso los autores hablan de un apoyo genético robusto para una procedencia gallega de Colón. Aun así, conviene mantener el matiz: el ADN analizado no es el del propio Colón, sino el de descendientes de su linaje.

Qué dice exactamente la genética sobre el origen de Cristóbal Colón

Algunos estudios han colocado el origen de Colón en lugares como Valencia o Nápoles, pero hay muchas hipótesis. En este caso no se afirma directamente que naciera en Galicia.

Lo que sostiene es que la arquitectura genética del linaje colombino encaja con una conexión con las casas de Sotomayor, en Galicia y que, por tanto, podría ser gallego.

Es decir, la genética no sustituye de golpe a todos los documentos históricos, pero introduce una prueba nueva en un debate que durante décadas dependió sobre todo de cronologías, apellidos, heráldica, lengua y silencios biográficos.

Por tanto hablamos de una evidencia indirecta. Los restos analizados pertenecen a descendientes y no al almirante, y las conclusiones necesitan verificación independiente antes de convertirse en consenso científico.