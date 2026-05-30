Los expertos en patrimonio brindan de emoción: una antigua mina extremeña escondía 5 extrañas estructuras del siglo XIX sin parangón en España

Los descubrimientos de yacimientos y estructuras históricas suelen aparecer donde menos se espera, y eso es exactamente lo que ha pasado en Extremadura con un hallazgo que ha dejado sin palabras a los expertos en patrimonio industrial.

Se trata de cinco estructuras subterráneas del siglo XIX localizadas en las Minas de Santa Marta de los Barros, en Badajoz, que permanecían enterradas bajo toneladas de tierra y escombros desde hace más de 100 años y que los especialistas califican como únicas en España por su tipología y su estado de conservación.

Los expertos celebran el hallazgo de cinco estructuras únicas del siglo XIX en una mina de Badajoz

El hallazgo se produjo durante los trabajos de recuperación del antiguo poblado e instalaciones mineras, dentro del proyecto de puesta en valor de las Minas de Santa Marta. Los trabajos los lleva a cabo la empresa Tugeominex, del geólogo Fernández Amo, en colaboración con la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de la localidad.

El hallazgo consiste en cinco round buddles, conocidos en el argot minero como rumbos, datados entre 1850 y 1870. Eran infraestructuras destinadas al tratamiento y concentración de minerales cuya función era separar los minerales metálicos útiles de la roca estéril mediante procesos hidráulicos y gravimétricos. Funcionaban mediante un sistema circular en el que el mineral triturado se mezclaba con agua.

Las partículas metálicas más pesadas se depositaban en el centro de la plataforma mientras los materiales más ligeros se arrastraban hacia el exterior a través de canales de desagüe que también han aparecido. En las bases todavía se puede observar mineral de plomo y plata concentrado.

Existen referencias de instalaciones similares en otros distritos mineros históricos como la Sierra Minera de Cartagena o los cotos de Bédar en Almería, pero los especialistas subrayan que encontrar cinco rumbos asociados dentro de su emplazamiento original y con este grado de conservación es extraordinariamente poco frecuente en España.

Así son los cinco rumbos descubiertos bajo las Minas de Santa Marta de Badajoz

Los rumbos son estructuras de ingeniería industrial, no artísticas. Presentan geometría funcional con líneas puramente técnicas de mediados del siglo XIX, paredes reforzadas con mampostería y ladrillo antiguo en excelente estado de conservación. Su tamaño y disposición permiten reconstruir con precisión cómo funcionaba el proceso de concentración mineral en la época de mayor actividad del enclave.

La localización conjunta de los cinco rumbos junto al horno de tostación de plomo y plata, las bases de los molinos de bolas y las antiguas piscinas de flotación convierte a las Minas de Santa Marta en uno de los enclaves de mayor interés para el estudio de la mineralurgia histórica española.

Los trabajos continúan con labores de documentación, limpieza y digitalización de planos históricos de finales del siglo XIX y principios del XX para recrear en tres dimensiones cómo encajaban estas estructuras en la maquinaria original de la mina.

Cómo se organizaba el poblado minero de Santa Marta

El poblado seguía el modelo típico de los asentamientos industriales del siglo XIX: espacio de trabajo y vivienda totalmente unificados bajo una estricta jerarquía social. El complejo, activo hasta 1927, se dividía en tres áreas diferenciadas.

El área de extracción concentraba el castillete minero, las salas de máquinas con motores de vapor y calderas, y las escombreras donde se depositaba la roca no útil. La zona residencial reflejaba con exactitud el orden social de la empresa: barracones austeros para los obreros y casas de mayor calidad para capataces e ingenieros.

El núcleo de servicios incluía cantina, oficinas de la compañía, almacenes y talleres de carpintería y herrería para el mantenimiento de las herramientas.