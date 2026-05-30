¿Por qué se viste a los niños de marinero en su primera comunión?

Es una de las grandes preguntas que se hacen muchas personas: ¿por qué los niños usan un traje marinero en la primera comunión? Esta indumentaria es la clásica que utilizan los chicos desde la década de los 50 para la celebración de este rito de la Iglesia católica en el que los jóvenes de entre 8 y 10 años reciben por primera vez el sacramento de la Eucaristía. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el traje de marinero de los niños en la primera comunión.

La comunión es uno de los momentos más importantes en la vida de un niño. Durante este mes de mayo se ha celebrado en cada fin de semana este acto en el que los niños españoles, coincidiendo con el tercer y cuarto curso de la educación, participan por primera vez en el Sacramento de la Eucaristía recibiendo la comunión. Esta Sagrada Comunión es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, donde se le recibe sacramentado bajo las especies de pan y vino.

Además de un acto católico, la primera comunión de los niños también tiene que ver con un día en el que los más pequeños de la casa reciben regalos y están acompañados por todos sus amigos. La tradición dice que, después del acto en la iglesia, las familias con los niños suelen acudir a un restaurante donde se procederá a una ceremonia en la que reciben todos los regalos y pasan el día más especial para ellos.

El traje de marinero en la primera comunión

El traje de marinero es el clásico que visten todos los niños en España durante la primera comunión. Esta es la clásica indumentaria, que está compuesta por un traje blanco con una pañoleta y puños azules que se emplea desde finales del XIX. A mediados de este siglo, el traje de marinero lo popularizó la reina Victoria de Inglaterra después de vestir al futuro rey Eduardo VII con esta indumentaria que era similar a la de la tripulación de la Royal Navy, que por aquella época era la primera potencia marítima del mundo.

Desde este acto, el traje de marinero se popularizó e identificó con la grandeza. Ahí el traje de marinero se convirtió en el vestido de gala infantil con la celebración de las primeras comuniones en España a principios del siglo XX. Este color blanco también simboliza la pureza del niño al recibir por primera vez el cuerpo de Cristo en la Eucaristía.

«A principios del siglo XX se va imponiendo el traje de color blanco, símbolo de inocencia y pureza, y poco a poco la vestimenta se va complicando», dice el historiador Juan Eslava Galán en declaraciones realizadas en su día a ABC. «A partir de los años 20 en adelante se comienzan a realizar trajes específicos de primera comunión», desveló, a la vez que también dejó claro que el marinero se impuso a partir de los años 50 por ser blanco y más sencillo y accesible para todos los bolsillos. Todo ello con la intención de que los niños visitaran como auténticos caballeros.

Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, también habló en su día en ABC de la relación entre el traje de marinero y la primera comunión. «No hay una lectura religiosa del traje de marinero», dijo a la vez que dejó claro que «la Iglesia nunca ha indicado nada sobre esto. No hay ninguna indicación de la Iglesia en lo concerniente al vestuario».