5 sitios originales para celebrar comuniones en Madrid: menús por menos de 30 euros y sin escatimar

Organizar la primera comunión puede convertirse en todo un reto para muchas familias. Encontrar un espacio bonito, con buena comida, opciones para niños y precios razonables no siempre resulta sencillo. A ello se suma que cada vez más padres buscan lugares diferentes, alejados del clásico salón de bodas o del restaurante tradicional, apostando por propuestas más originales. Afortunadamente, en Madrid hay varios restaurantes para celebrar comuniones que cumplen con estos criterios.

Desde restaurantes con amplias terrazas y jardines hasta espacios pensados especialmente para familias con niños, pasando por locales con actividades, zonas verdes o incluso entornos rodeados de naturaleza a pocos minutos de la capital.

Los mejores restaurantes para celebrar comuniones en Madrid

Cabaña Marconi es uno de los espacios más agradables para celebraciones familiares reducidas. Situado en El Encinar de los Reyes, destaca por su jardín y por un ambiente tranquilo y elegante, ideal para comuniones íntimas. Además, su propuesta gastronómica está muy cuidada y el entorno permite disfrutar de una sobremesa relajada.

Por otra parte, Fundaland ofrece una alternativa diferente a la de un restaurante tradicional. Este espacio de ocio infantil, ubicado en Montecarmelo, combina actividades para niños con la posibilidad de organizar caterings y celebraciones al aire libre. Gracias a sus amplias instalaciones y zonas lúdicas, se convierte en una opción ideal para familias con muchos invitados pequeños.

En cambio, Las Brasas del Mentidero apuesta por una propuesta con inspiración portuguesa y una gran parrilla como protagonista para celebrar comuniones en Madrid. Este restaurante del grupo Mentidero destaca especialmente por su amplia terraza y por un entorno moderno pensado para celebraciones especiales. Además, combina gastronomía y diseño en un ambiente relajado y familiar.

También destaca La Terracería, especialmente recomendada para familias con niños pequeños. Situada junto a un parque infantil, ofrece un ambiente muy dinámico y desenfadado. Además, el espacio permite que los niños jueguen libremente mientras los adultos disfrutan de la comida y la sobremesa.

Mientras tanto, Normandie Ondarreta mantiene una larga tradición como lugar de celebraciones familiares en la Comunidad de Madrid. Este restaurante de inspiración francesa dispone de jardines, columpios, carpas y salones acristalados que aportan amplitud y comodidad a cualquier evento. Además, su entorno resulta especialmente atractivo para comuniones y reuniones numerosas.

La Terracería

«La Terracería es un oasis en Madrid que combina la belleza de sus jardines y terraza con un ambiente acogedor para disfrutar en familia o con amigos. Gracias a su cocina ininterrumpida, es el restaurante perfecto para desayunar tranquilamente en nuestra terraza, venir con niños los fines de semana, gracias a nuestros amplios espacios ajardinados y para disfrutar de una cena o comida con familiares y amigos. Siempre rodeados de verde y jardines en pleno Chamartín. En nuestra carta podrás encontrar platos para compartir, platos tradicionales, arroces y carnes a la parrilla. Contamos con una cocina actual y variada».

Para compartir, la carta incluye opciones como pan tumaca, tosta de sardina ahumada con guacamole y piparra, jamón de bellota, cecina de vacuno y queso viejo de oveja de Zamora. Además, también ofrece ensaladilla de gambas, revuelto con patatas y trufa, huevos rotos con jamón ibérico o con gulas y langostinos al ajillo, así como tortillas de camarones, fingers de pollo y berenjenas con salmorejo.

Asimismo, entre los entrantes destacan las croquetas de jamón, los mejillones tigre, las rabas de calamar, el cazón en adobo y los boquerones fritos. A ello se suman propuestas como el pulpo a la parrilla, chipirones a la parrilla, sepia a la plancha con tartar de tomate y alioli, además de tequeños de queso, nachos con guacamole y mini hamburguesas para compartir.

En la sección de huerta se pueden encontrar platos como ensalada de tomate con ventresca, ensalada de burrata de búfala sobre cama de pimientos asados, habitas baby con jamón y huevo escalfado, parrillada de verduras, salmorejo cordobés y alcachofas confitadas con sal de jamón.

Por otro lado, los arroces, disponibles con un mínimo para dos personas, incluyen variedades como arroz señoret, meloso con pulpo y boletus, meloso de gambón y almejas, arroz de verduras y arroz negro a la tinta de calamar.

En cuanto a pescados, la propuesta gastronómica ofrece bacalao con trigueros y bilbaína y merluza asada con verduritas. Mientras tanto, en el apartado de carnes destacan el carpaccio, las empanadillas criollas y la hamburguesa de ternera con queso cheddar, tomate y lechuga.

Además, las parrilladas al carbón incluyen chuletón de vaca vieja madurada, chuletón con denominación de origen Sierra de Guadarrama, lomo bajo, entraña, chorizo criollo y una parrillada variada con diferentes cortes y carnes.

Finalmente, la carta de postres cuenta con tarta fina de manzana con helado, tarta dúo de chocolate, tarta de queso con dulce de leche, pastel ruso con helado, flan de queso, helado en tarrina, fruta de temporada, sorbete de limón al cava, coulant de chocolate y espresso martini con helado de vainilla.