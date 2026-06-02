Las imágenes de la princesa Leonor saltando en paracaídas en la base aérea de Alcantarilla (Murcia)

La princesa Leonor ha concluido el curso de paracaidismo impartido en la base aérea de Alcantarilla (Murcia) como complemento a la instrucción militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

La Casa Real ha difundido imágenes de la princesa Leonor en dichos ejercicios y ha explicado que ha realizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en Alcantarilla, junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia.

Según ha explicado Zarzuela, la hija de los Reyes se ha capacitado para «poder realizar saltos paracaidistas en modo automático», al igual que hacen, a través de este Curso Básico de Paracaidismo, otros miembros de las distintas unidades con capacidad paracaidista tanto del Ejército del Aire y del Espacio, como del Ejército de Tierra y de la Armada y de la Guardia Civil.

Como conclusión a este Curso Básico de Paracaidismo, Leonor recibió, junto al resto de sus compañeros, el diploma y el distintivo de cazador paracaidista.

La Princesa de Asturias ha concluido el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), como complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).… pic.twitter.com/A8iltBwh8W — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 2, 2026

La formación militar de la princesa Leonor

La hija de Don Felipe y Doña Letizia está completando el tercero de los tres cursos académicos en que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y ahora Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

En Zaragoza, recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.