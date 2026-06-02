Gabriela Guillén toca fondo: sus deudas y lo que hay detrás del cierre de su negocio

Gabriela Guillén vuelve a estar en el foco mediático, pero esta vez no por su relación con Bertín Osborne ni por los episodios judiciales que protagonizaron durante los primeros años de vida de su hijo. La empresaria atraviesa una delicada situación económica tras el cierre de su centro de estética en Madrid, un proyecto en el que había depositado gran parte de sus expectativas profesionales y que ahora se ha convertido en el origen de importantes quebraderos de cabeza. Lejos de intentar ocultar la realidad, ha decidido hablar con transparencia sobre los problemas que afronta y sobre el complejo proceso de reconstrucción personal y laboral en el que se encuentra inmersa. Según ha explicado, su prioridad es encontrar una solución que le permita hacer frente a las deudas y cumplir con los compromisos adquiridos con aquellas personas que confiaron en ella cuando puso en marcha el negocio. «Estoy en transición, estoy viendo cómo lo puedo solucionar y hacer frente a las cosas», ha reconocido, admitiendo que el momento actual está siendo especialmente difícil.

El cierre del centro ha supuesto un golpe tanto económico como emocional. Guillén no solo ha perdido el proyecto profesional por el que había apostado, sino que además se ha visto obligada a recurrir a sus abogados para intentar resolver las consecuencias derivadas de la situación. La empresaria asegura que está buscando la manera de reinventarse y levantar una nueva iniciativa que le permita recuperar la estabilidad, aunque es consciente de que el camino no será sencillo. Buena parte de los problemas tienen su origen en el conflicto surgido con su antigua socia, que además es su prima, una circunstancia que ha añadido una importante carga emocional a todo el proceso. Gabriela ha reconocido que actualmente no mantiene ningún contacto con ella y lamenta que las diferencias empresariales hayan terminado afectando también a la esfera familiar. Aun así, evita hablar de traiciones y prefiere atribuir el desenlace a una mala gestión y a una situación que, según su versión, terminó escapándose del control de todas las partes implicadas.

Este complicado escenario llega después de unos años en los que la vida de Gabriela Guillén dio un giro radical. Hasta hace relativamente poco era una completa desconocida para el gran público, pero su nombre comenzó a ocupar portadas cuando salió a la luz su relación con Bertín Osborne. Durante meses, el cantante defendió públicamente que entre ellos solo existía una amistad, una versión que quedó cuestionada cuando se conoció el embarazo de la empresaria. A partir de ese momento comenzó una etapa especialmente convulsa marcada por declaraciones cruzadas, especulaciones mediáticas y procedimientos judiciales que mantuvieron a ambos en el centro de la actualidad social. La situación se complicó todavía más cuando Bertín solicitó pruebas de paternidad antes de reconocer al menor, una postura que generó un intenso debate público y que convirtió el caso en uno de los más comentados de la prensa del corazón.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las tensiones fueron rebajándose. Finalmente, Bertín Osborne reconoció al niño como hijo suyo y ambas partes lograron alcanzar un entendimiento que permitió poner fin a una batalla que parecía no tener fin. Desde entonces, la relación entre ellos se ha normalizado considerablemente, siempre con el bienestar del pequeño como principal prioridad. De hecho, la propia Gabriela ha demostrado en varias ocasiones que está dispuesta a mantener una convivencia cordial y una comunicación fluida con el artista. Esa nueva etapa quedó reflejada recientemente cuando la empresaria habló públicamente sobre el estado de salud de Bertín, que continúa recuperándose de la neumonía que le obligó a cancelar varios compromisos profesionales. Según explicó, ha podido hablar con él en los últimos días y asegura que su evolución está siendo favorable, aunque todavía necesita tiempo para recuperar completamente la normalidad.

Pese a todas las dificultades que ha tenido que afrontar en los últimos años, Gabriela Guillén intenta mirar al futuro con optimismo. La empresaria sabe que la situación económica actual representa uno de los mayores desafíos de su vida, pero insiste en que no piensa rendirse. Mientras trabaja para resolver los problemas derivados del cierre de su negocio y busca nuevas oportunidades profesionales, continúa centrada en su papel como madre y en construir un entorno estable para su hijo. Tras sobrevivir a la exposición mediática, a los conflictos judiciales y a una ruptura empresarial especialmente dolorosa, ahora afronta una nueva batalla, quizás menos visible que las anteriores, pero igual de importante: recuperar la estabilidad económica y demostrar que también es capaz de reinventarse.