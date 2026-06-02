Es oficial y Hacienda lo tiene muy claro: la cantidad máxima que puedes dar a un familiar por transferencia sin pagar impuestos

La campaña de la declaración de la renta sigue su curso, camino del último mes en el que finaliza el plazo para que los contribuyentes españoles tengan que declarar los ingresos correspondientes al año 2025. Hacienda también fija unos límites cuando se hace una transferencia a un familiar, que debe ser declarada siempre que supere ciertos umbrales que establece la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los peligros de hacer una transferencia voluminosa a un familiar.

Hacienda siempre está ahí para recordarte que los grandes traspasos de los padres a hijos pueden estar sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), que grava los traspasos de patrimonios de familiares. En este 2026, desde la Agencia Tributaria han puesto el foco en una de las prácticas muy cotidianas que puede convertirse en un problema para los padres que traspasen dinero a los hijos. Esto tiene que ver con los requisitos establecidos por Hacienda a la hora de hacerle una transferencia a un familiar.

Numerosos titulares en prensa han informado en los últimos años de los peligros de hacer una transferencia a un familiar y los límites que impone Hacienda en esta materia con el objetivo de que no se produzcan donaciones encubiertas. Hay que tener en cuenta que el artículo 38 del Real Decreto 1065/2007 obliga a todas las entidades financieras a informar a Hacienda de todos los movimientos de sus clientes que superen los 3.000 euros.

Hacienda y la transferencia a un familiar

A partir de estos 3.000 euros, Hacienda se podrá poner manos a la obra para investigar estas transacciones e incluso puede solicitar un requerimiento para informarse sobre la situación. Lo normal es que, si se supera esta cantidad, no ocurra nada, pero existen ciertos peligros y más cuando se aumentan las cantidades o se realizan de forma periódica. A partir de los 10.000 euros, las transferencias se tendrán que declarar de forma obligatoria bajo sanciones que pueden ir del 50% al 150% de la cantidad no tributada.

Sobre estos casos ha opinado Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del Consejo General de Economistas, que ha hecho unas recomendaciones a los ciudadanos en un artículo publicado en Newtral.es. «Te expones a una sanción tributaria si Hacienda, al querer regularizar alguna de tus rentas, te pide que la justifiques y no puedes hacerlo o si debías tributar por algo y no lo hiciste», informa esta experta en la materia.

Así que siempre que se produzca alguna transferencia a un familiar cuyas cantidades superen los 3.000 euros, lo recomendable es presentar el modelo 651 para justificar esta transferencia como una donación. Otra opción para no caer en una multa de la Agencia Tributaria es firmar una especie de préstamo entre particulares a un interés del 0% en el que se especifica ante notario que el dinero se va a devolver y también se registra en el modelo 600 de Hacienda.

A la hora de realizar una donación o entregar una herencia a un familiar, hay que tener en cuenta que en la mayoría de las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, este impuesto está bonificado al 99% en el caso del traspaso de los padres a los hijos. Esto convierte el pago del impuesto de sucesiones y donaciones en algo simbólico para los españoles que vivan en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.