Hacienda se frota las manos: el error en la declaración de la Renta que cometen la mayoría de contribuyentes sin darse cuenta

La campaña de la declaración de la renta sigue su curso a pocos días de que llegue el mes de junio y entre en su recta final. Los contribuyentes que cumplan con los requisitos tendrán hasta el próximo día 30 de junio para declarar los ingresos correspondientes al año 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el error que cometen muchos españoles en la declaración de la renta y que te puede ahorrar unos cientos de euros en impuestos con la Agencia Tributaria.

La campaña de la renta entrará en unos días en su fase final. Cuando se cumplió un mes del inicio del ejercicio del IRPF, la Agencia Tributaria informó que hasta la fecha más de 4.494.000 contribuyentes ya habían recibido su devolución en el primer mes de campaña, por un importe de 3.147 millones de euros. A fecha del 6 de mayo, 7.978.000 de contribuyentes ya habían completado la declaración de la renta, habiéndose abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados.

Desde primeros de mayo, los contribuyentes que lo deseen pueden hacer la declaración de la renta por la vía telefónica y, en el mes de junio, los españoles también tendrán la opción de acudir a una oficina de la Agencia Tributaria para que un agente de la Administración les haga el ejercicio del IRPF. Para ello se podrá solicitar cita previa a partir de este viernes 29 de mayo. Esta iniciativa va destinada a las personas mayores que tienen más dificultades para poder confirmar el borrador de la renta 2026.

El error que se comete en la renta

El error más importante que cometen muchos contribuyentes a la hora de hacer la declaración de la renta tiene que ver con los trabajadores que tengan dos pagadores. La Agencia Tributaria baja el límite de ingresos hasta los 15.000 euros para los españoles que tengan dos pagadores y el segundo de ellos supere los 1.500 euros. Así que las personas que cumplan con este requisito de ingresos estarán obligadas a hacer el ejercicio del IRPF.

Existe el mito de que los trabajadores con varios pagadores tienen que pagar más impuestos de los correspondientes, pero esto no es realmente así. Lo que ocurre, y este es el error que cometen muchos españoles, es que el trabajador no comunica a sus pagadores que tiene otros ingresos. Las empresas suelen calcular las retenciones de forma independiente, como si fueran solo un pagador, y he aquí el problema para los trabajadores.

Cuando hay varios pagadores, a la hora de Hacienda, confirma la declaración, suma todos los ingresos anuales y sitúa el tramo de IRPF en función de los mismos. Si las empresas no han hecho las retenciones suficientes, desde Hacienda obligarán a abonar la diferencia y esta puede ser importante según los réditos obtenidos durante el año. Por ello, es altamente considerable comunicar a las empresas que tienes dos pagadores para que hagan una retención más alta y no te cueste un disgusto en la declaración futura.

Hacienda considera pagadores a las rentas obtenidas a través de salarios, pensiones, prestaciones por desempleo, ERTE y otras actividades económicas independientes. Por ello, si estás en una de estas situaciones, es altamente recomendable avisar de esta situación a la empresa para que se realicen las cotizaciones correspondientes. Esto hará que, cuando Hacienda suba al tramo de IRPF correspondiente, no esté por debajo de lo exigido y la declaración no te salga ‘a pagar’. Si contribuyes más de la cuenta, siempre podrás recibir unos euros de más en la renta que nunca vienen mal.