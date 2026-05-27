Adiós al aire acondicionado: el sustituto barato que va a cambiar tu verano es de LIDL y está causando furor

Todavía no ha llegado el verano, pero lo cierto es que el calor ya ha empezado a notarse, e incluso a apretar en toda España, así que son muchas las personas que estos días ya comienzan a plantearse la pregunta de cómo refrescar la casa sin disparar la factura de la luz. El aire acondicionado sigue siendo la opción más potente, pero no siempre es la más accesible, ni por instalación ni por consumo de modo que se deben buscar otras opciones y entre las mejores, Lidl tiene un enfriador que ya arrasa y que seguirá siendo todo un éxito en ventas este verano.

La cadena alemana suele destacar en cuanto suben las temperaturas ya que en sus tiendas tienen ventiladores de todo tipo y que de alguna manera, pueden llegar a sustituir al gasto del aire acondicionado, pero si buscas algo distinto o un aparato que refresque ahorrando realmente en la factura de la luz, nada como elegir el producto estrella estos días del bazar online de Lidl. Se trata del enfriador de aire portátil que es 2 en 1, tal y como ahora te explicamos y que se vende bajo la marca Tronic.

El sustituto al aire acondicionado que va a cambiar tu verano es de Lidl

A primera vista este aparato que encontramos en Lidl para este verano sorprende demasiado ya que es un enfriador portátil que es compacto, blanco, con ruedas y sin instalación es decir, nada especialmente llamativo. Pero cuando se mira con más detalle, se entiende mejor por qué está teniendo tirón ya que no es sólo un ventilador, aunque también puede funcionar como tal, sino que la diferencia está en el sistema de agua, que permite bajar ligeramente la temperatura del aire.

No hablamos de un aire acondicionado como tal, eso conviene dejarlo claro. Pero sí de una sensación de frescor más agradable que la de un ventilador convencional, sobre todo en habitaciones pequeñas o medianas, con un consumo bastante contenido de 65 W.

Cómo funciona realmente este enfriador de Lidl

El funcionamiento es bastante directo. El aparato incorpora un depósito de agua de 4 litros que se puede sacar para rellenarlo con facilidad y a partir de ahí, el aire pasa por ese sistema húmedo y sale algo más fresco. No es un cambio radical, pero se nota, especialmente cuando la temperatura empieza a subir dentro de casa. Además, incluye dos acumuladores de frío que son los que sirven para marcar la diferencia ya que con ellos el aire que expulsa gana intensidad y el efecto refrescante se percibe más.

Pensado para moverse sin complicaciones

Uno de los puntos fuertes es que no hay que instalar nada. Lo sacas de la caja, lo llenas y funciona. Con unas medidas de unos 28 x 56 x 24,5 cm y un peso que ronda los 4,7 kilos, no es especialmente grande ni pesado. Las ruedas ayudan bastante a moverlo de una habitación a otra sin esfuerzo. Esto hace que se use de forma bastante flexible, por ejemplo en el salón durante el día, o en el dormitorio por la noche.

Tres velocidades, oscilación y mando a distancia

El manejo tampoco tiene misterio. Dispone de tres niveles de potencia, suficientes para adaptarlo según el momento. Tiene oscilación automática de hasta 75 grados, lo que ayuda a repartir el aire sin que quede todo concentrado en un solo punto, y también permite ajustar la inclinación manualmente.

Incluye además mando a distancia, algo que en este tipo de aparatos se agradece más de lo que parece, sobre todo cuando ya estás tumbado y no apetece levantarse. Y el temporizador, que va de 1 a 15 horas, permite dejarlo funcionando sin preocuparse.

Un extra que no siempre se tiene en cuenta

Más allá del frescor, hay un detalle que suele pasar desapercibido y que es el filtro de polvo que es lavable y ayuda a mantener el aire algo más limpio, especialmente si se usa a diario. No sustituye a un purificador, pero suma.

También incluye función de deshumidificación y un modo de reposo pensado para reducir el ruido por la noche. En cifras, se mueve en torno a los 61 dB, dentro de lo esperable.

El precio, el factor clave

Una vez entendemos como es este enfriador de aire que tanto éxito está teniendo en Lidl, nos falta el precio que es de tan sólo 44,99 euros y que nos hace entender mejor por que no se está comparando con un aire acondicionado de cientos de euros, sino con ventiladores o soluciones básicas.

Pero lo cierto es que en ese rango, tener depósito de agua, acumuladores de frío, mando a distancia y varias funciones ya no es tan habitual así que es una buena opción para tener en cuenta ye refrescarnos este verano, especialmente para enfriar dormitorios, pisos donde no hay instalación para un aire acondicionado o para quienes buscan algo puntual sin gastar demasiado.