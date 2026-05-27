España afronta en 2026 una situación de fuerte vulnerabilidad energética y ecológica pese al impulso del nuevo Plan Social para el Clima presentado por el Gobierno. El plan que moviliza cerca de 9.000 millones de euros para ayudas en vivienda, movilidad sostenible y eficiencia energética, con el objetivo de reducir el impacto social de la transición ecológica, evidencia la dependencia energética y financiera que España mantiene.

El objetivo del plan europeo es recaudar fondos a través del encarecimiento de las emisiones para después devolver parte de ese dinero mediante ayudas sociales. Sin embargo, algunos expertos advierten de que pueden producirse tensiones sociales si los precios energéticos suben antes de que lleguen las compensaciones.

El propio plan revela varios problemas de viabilidad real, que depende de la capacidad efectiva del sistema para ejecutarlo. Una iniciativa que llega con retraso, después de que España dejara pasar el plazo inicial para remitirlo a Bruselas.

Un plan para amortiguar la caída

Además, el 75% del plan depende del Fondo Social para el Clima de la UE, cuya financiación procede de los ingresos generados por el ETS2. Por lo que la llegada de los fondos no está garantizada si no se aprueba la transposición del ETS2 en el Congreso.

Sin embargo, el verdadero cuello de botella del plan no es presupuestario, sino estructural. España afronta una transición energética acelerada en un sistema eléctrico que todavía arrastra limitaciones relevantes en red y almacenamiento.

En este sentido, el programa impulsa la electrificación del transporte, la rehabilitación energética de viviendas y el despliegue de autoconsumo, sin tener en cuenta que estas medidas incrementarán el consumo eléctrico y exigirán inversiones adicionales en infraestructuras.

Si el plan consigue hacerse efectivo, llegará de forma tardía y sin compensación suficiente. Esto dará como resultado el encarecimiento, por parte del ETS2, de la energía y el transporte y, por ende, un incremento del coste del combustible y la movilidad.

Evidencias de pobreza energética

Además, el Informe del Atlas de Pobreza Energética (2026) señala que España ya parte de niveles elevados de vulnerabilidad energética antes de aplicar nuevas cargas del ETS2. El propio fondo nace para amortiguar el impacto que tendrá la ampliación del ETS2 sobre calefacción, combustibles y transporte, ante el riesgo de que numerosos hogares vulnerables, más de 10 millones de personas, no puedan absorber el incremento de precios energéticos.

El Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que una parte relevante de la población no puede afrontar por sí sola los costes asociados a la transición energética ni absorber posibles incrementos de precios en energía y transporte ligados al nuevo ETS2 europeo.

Riesgos detrás del plan

Entre los colectivos más vulnerables destacan los hogares que no pueden cubrir necesidades básicas de suministro energético debido a la insuficiencia de ingresos y al elevado coste de la energía.

Con todo ello, se pone en duda la capacidad real de ejecución, los riesgos financieros detrás del plan. Asimismo, se demuestra otra vez más las dependencias que España mantiene del exterior.

Y es que esta vulnerabilidad no se limita únicamente al plano energético. También se refleja en el creciente desequilibrio entre el nivel de consumo de recursos y la capacidad regenerativa del país.

El despliegue de renovables en los últimos años ya ha puesto de manifiesto limitaciones estructurales, con proyectos que no pueden conectarse a la red por falta de capacidad en determinados nodos.

España agota sus recursos

En este contexto, el 22 de mayo de 2026, España entró oficialmente en déficit ecológico, al consumir en menos de cinco meses los recursos que sus ecosistemas pueden regenerar en un año.

Esa fecha marcó el denominado Country Deficit Day, el momento en que el país agotó toda la biocapacidad disponible para ese ejercicio. Según el estudio, a partir de ese momento, el sistema económico español pasa a depender de recursos externos para sostener su nivel de actividad.

Pocas semanas después, otro dato refuerza esta lectura y es que, si toda la población mundial viviera como en España, el llamado Día de la Sobrecapacidad del Planeta se alcanzaría el 4 de junio, adelantando el sobregiro global a poco más de cinco meses. A Sergi Simón, asesor académico de EALDE Business School, señala que el Día de la Sobrecapacidad advierte sobre el exceso de consumo.

Sin embargo, el indicador mide algo más complejo y es la relación entre la biocapacidad disponible y la huella ecológica total, donde el componente de carbono tiene un peso determinante.

Esto implica que incorpora variables estructurales como el modelo energético, el uso del suelo, la presión material o el comercio internacional. «No se trata, por tanto, de un simple contador de hábitos individuales, sino de una métrica agregada que refleja el ‘metabolismo’ de la economía global», matiza el experto de EALDE Business School.

El indicador varía anualmente: en los años 70, el sobregiro global se producía a finales de año; mientras que hoy se adelanta varios meses. «No es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de vulnerabilidad económica, exposición a cadenas de suministro y resiliencia productiva en España», explica el asesor académico en EALDE Business School.