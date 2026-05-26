Zapatero a la desesperada: pide al juez que aplace su declaración por la «complejidad de la causa»

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha pedido este martes al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el aplazamiento de su comparecencia judicial en calidad de investigado, prevista para el próximo 2 de junio, debido a la «complejidad de la causa» en la que ha sido imputado, tal y como alega su letrado, Víctor Moreno Catena. Zapatero está citado como investigado por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en relación con el denominado caso Plus Ultra.

Zapatero fue citado para ese día imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo concedido a la compañía aérea Plus Ultra. Es la primera vez que un ex presidente del Gobierno –Rodríguez Zapatero gobernó en España entre 2004 y 2011– es imputado por la Justicia.

El juez Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso. El instructor del caso imputó el pasado 19 de mayo a José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Este martes, antes de pedir formalmente a la Audiencia Nacional el aplazamiento de la declaración de Zapatero, adelantado por El Mundo, Luis Arroyo, autorizado por el ex presidente para ejercer de portavoz, adelantaba la posibilidad de aplazar debido a la gran cantidad de documentación que se incluye en el sumario del juez instructor.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción de Venezuela. En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

En un auto de 85 páginas, el juez Calama considera a Rodríguez Zapatero «lider» de lo que denomina «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Asimismo, el auto describe una estructura «estable y jerarquizada» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

La trama habría utilizado «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» para «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».