La dirección del PNV zanja el debate lanzado por Esteban: no apoyará ninguna moción de censura

El PNV no apoyará ninguna moción de censura por ahora. Así al menos lo han trasladado los dirigentes jeltzales al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Pese a que el presidente del EBB y líder del PNV, Aitor Esteban, advertía este pasado fin de semana que no cree que la presente legislatura llegue hasta 2027, los dirigentes del PNV, reunidos este lunes, han descartado su apoyo a cualquier moción de censura, por el momento.

Ni moción de censura instrumental, ni moción para investir un candidato sin Vox. Así lo han decidido y así lo han hecho saber a los socialistas, para alivio de Pedro Sánchez, acosado por los escándalos de corrupción que salpican e incluso implican a su Gobierno, su familia y ahora a su referente moral y político, José Luis Rodríguez Zapatero.

En Moncloa había cundido el pánico en el momento en que Esteban, en un acto de su partido, señaló que «aquí no hay lawfare» y que ya son 9 los escándalos que cercan al Ejecutivo, para concluir con su predicción de que la legislatura no va a llegar a 2027, que es lo que viene repitiendo el propio Sánchez desde hace meses.

Fuentes del PSE subrayan, por otra parte, que el PNV tiene que «guardar también sus espaldas y su propio Gobierno en el País Vasco», en el que se apoyan en la coalición suscrita tras las elecciones vascas con los socialistas, con los que cogobiernan.

Estas mismas fuentes advierten que «si algo teme el PNV es a un posible y futuro gobierno de Bildu, apoyado por el PSE». Por ello, se muestran convencidos de que «una cosa es lo que dicen en un mitin de partido y otra lo que van a hacer o lo que les conviene hacer».

Con todo, los peneuvistas, que no están por la labor de aplicar al PSOE y a Sánchez la misma medicina que aplicaron al expresidente Mariano Rajoy, sí esperan una reacción del Gobierno tras la declaración del expresidente Zapatero ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Tanto el PNV como otros socios del Ejecutivo hablan ya de un pleno monográfico, una comisión de investigación o una iniciativa que dé cabida a una explicación detallada de Pedro Sánchez de la gestión de su Gobierno en la operación de rescate de la aerolínea Plus Ultra, porque, según un diputado de los grupos afines al Ejecutivo, «el apoyo al Gobierno se nos pone cada vez más cuesta arriba».