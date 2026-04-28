El PNV se hace el ofendidito y cancela la reunión de Esteban con Sánchez en La Moncloa por un tuit del PSOE

Encontronazo entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el PSOE después de una publicación de los socialistas del País Vasco caricaturizando al presidente de su socio parlamentario, Aitor Esteban, tras la cual los nacionalistas han tomado la decisión de cancelar la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que iba a tener lugar el miércoles en el Palacio de la Moncloa.

«No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente», ha calificado el PNV en su cuenta oficial de X, tras ver la fotografía publicada por el PSOE, generada por la inteligencia artificial, en la que aparece Aitor Esteban lanzándose, vestido, a una piscina con agua. «La reunión con Moncloa de mañana queda anulada», han añadido, en referencia al encuentro privado programado entre Esteban y Sánchez para el miércoles.

A través de las redes sociales, el PSOE del País Vasco ha publicado, también este martes, un mensaje en el que se mofa de Esteban por sus últimas declaraciones sobre los avances en el nuevo estatuto vasco. «¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas», ha escrito el PSE-EE, junto a una fotografía generada por la IA en la que aparece Esteban tirándose a una piscina.

¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto… dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del… https://t.co/LiPVebOYZk pic.twitter.com/yuR500e0bX — Socialistas Vascos – Euskal Sozialistak / ❤️ (@socialistavasco) April 28, 2026

«La defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales», se añade en el mensaje transmitido por el PSOE vasco este martes en su cuenta oficial.

En el tuit, además de la instantánea de la polémica y el mensaje, aparecen unas declaraciones de Aitor Esteban en Radio Euskadi, en las que asegura que «han avanzado» en las negociaciones del estatuto y que «hay base» en el mismo. Si bien la conversación a tres entre PNV, PSOE y EH Bildu para la aprobación de un nuevo texto estatutario se dio en secreto y sin avances mayores, las últimas pañabras de Esteban, que presume de que «se han logrado avances» y de que se están estudiando «nuevos documentos» que abren un nuevo escenario de cara a un potencial pacto.

El PSOE ha querido ironizar con las palabras de Aitor Esteban, pero la falta de respeto, tal y como ha considerado su mensaje el PNV, ha derivado en la suspensión de relaciones, al menos en lo que respecta a la cita del presidente de la formación vasca con Pedro Sánchez el miércoles en La Moncloa.