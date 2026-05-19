Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, evita la cárcel al depositar una fianza de un millón de euros

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha ordenado este martes prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, tras declarar como investigado por la muerte de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona). Tras la sentencia, el empresario de 40 años ha depositado la cuantía exigida por el juzgado, quedando de esta forma en libertad.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha decretado también medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados. El primogénito del fundador de Mango ha declarado durante más de una hora y sólo ha respondido a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron este martes a Jonathan Andic por el homicidio de su padre, que murió el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat, durante una excursión a pie. El empresario de 40 años fue trasladado a los juzgados de Martorell, donde se le tomó declaración.

Después de más de un año de investigación por parte de los Mossos d’Esquadra, se atisbaron contradicciones en las declaraciones de Jonathan Andic, que era el único testigo presencial del fallecimiento de su padre. Isak Andic se precipitó por un desnivel de más de 100 metros mientras caminaba con su hijo, en una caída que provocó su muerte.

La investigación comenzó el 14 de diciembre, mismo día de la muerte de Isak Andic, y en primera instancia, después de la autopsia preliminar y de tomar declaración a Jonathan, se consideró que el deceso se había producido por un accidente típico de senderismo. Como resultado de esta investigación, la juez archivó de manera provisional la causa, debido a la ausencia de indicios de criminalidad.