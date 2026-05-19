José Varo, un vecino de Atarfe de 64 años, ha estado a punto de perder un ojo por la paliza de un grupo de jóvenes magrebíes en una plaza de este municipio de Granada. Los testigos han identificado parcialmente a los agresores ante la Guardia Civil, pero aún no hay detenidos. Los vecinos denuncian que se trata de un grupo de jóvenes magrebíes conocidos por sus comportamientos violentos.

Los hechos tuvieron lugar este lunes alrededor de las 20:15 en la llamada placeta del Escorpio de Atarfe. Allí, José Varo, un vecino de la localidad que sufre una discapacidad en una de sus piernas, estaba paseando a sus perros cuando llamó la atención de un grupo de tres jóvenes magrebíes y una chica marroquí.

Los jóvenes comenzaron a increpar al vecino discapacitado, este les contestó que dejaran de fumar hachís en un parque público y los agresores respondieron riéndose del hombre y lanzándole botellas.

«Le atacaron por la espalda»

Rosa, la hermana de la víctima, cuenta que fue entonces cuando se produjo la agresión: «mi hermano se marchaba del parque para que no dieran botellazos, cuando uno de los jóvenes magrebíes se le acercó por la espalda y riéndose, le dio un puñetazo con un puño americano junto al ojo».

Tras ese último golpe, los agresores se marcharon tranquilamente del parque delante de los testigos que habían presenciado toda la escena. Alguien llamó a la Guardia Civil y los agentes tomaron nota de la descripción de los autores de la paliza al vecino. Se trata de un grupo de jóvenes magrebíes vecinos del pueblo y conocidos por su comportamiento violento.

Una ambulancia trasladó al vecino herido hasta el hospital Virgen de las Nieves, donde le trataron de un traumatismo craneoencefálico leve y una herida inciso contusa que necesitó varios puntos de sutura.

Agresión a otra menor de 13 años

Entre los vecinos de Atarfe cunde la indignación y denuncian los continuos altercados que provocan, según ellos, el colectivo de jóvenes magrebíes que residen en el pueblo.

Como ejemplo, denuncian otra agresión a una menor de 13 años, este mismo mes de mayo junto al centro de salud del municipio. Allí, según los vecinos, otro joven magrebí que se desplaza en silla de ruedas agarró a la niña por el brazo con intenciones no muy claras y acabó tirándola al suelo porque la menor opuso resistencia al agresor.

«Esta gente se está haciendo con el pueblo y no puede ser que los vecinos tengamos que vivir con miedo a pasar por la calle o los parques donde están drogándose y sabemos que van armados», explica Rosa, la hermana del vecino agredido.