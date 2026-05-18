La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 44 años en Salamanca acusada de asesinar de una puñalada en el pecho a su pareja de 51 años en el domicilio que ambos compartían en el número 6 de la calle Petunia. La pareja, según los testigos, era conocida por protagonizar numerosas peleas que ya habían provocado la intervención de la Policía en otras ocasiones.

Los hechos han tenido lugar pasadas las 6:45 horas de la madrugada, cuando el servicio de emergencias del 112 ha recibido la llamada de un vecino alertando del hallazgo de un hombre con heridas graves en el piso de la calle Petunia.

El centro de emergencias 112 dio aviso del incidente a Policía Local de Salamanca y Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil. El personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón, de unos 51 años.

Hasta allí se han desplazado también los efectivos policiales que han encontrado al hombre con una cuchillada en el pecho y han detenido a su pareja, una mujer de 44 años de Salamanca acusada del homicidio de la víctima.

La mujer, de 44 años, está a la espera de pasar a disposición judicial y la investigación sigue abierta. La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que la mujer detenida no contaba con ninguna medida de protección actualmente, aunque había estado en el sistema VioGén. En la actualidad no constaba en dicho sistema.

Los vecinos relatan que las peleas entre la pareja eran habituales y que la Policía ya se había visto obligada a intervenir en más de una ocasión.