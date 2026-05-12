La Policía Nacional ha asestado un golpe contundente a las bandas violentas de ladrones de relojes de lujo que desde Barcelona se mueven por toda España para cometer sus asaltos. Hay 34 detenidos de varias nacionalidades, la mayoría magrebíes e italianos, también españoles, y se han esclarecido 41 robos y un homicidio.

La mayor parte de estas bandas de ladrones de relojes tenían su base en la ciudad de Barcelona, desde donde se desplazaban en pequeños grupos a diferentes puntos del territorio nacional, especialmente a ciudades como Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Marbella o Ibiza.

El objetivo de los detenidos eran las zonas turísticas con alta concentración de establecimientos de lujo y visitantes extranjeros.

Mataron a una víctima en Ibiza

Una vez en el lugar, seleccionaban a las víctimas y las sometían a vigilancia hasta encontrar el momento propicio para actuar. Los robos se ejecutan generalmente con violencia. El caso más grave fue precisamente en Ibiza cuando el pasado mes de agosto, durante el forcejeo para conseguir arrebatarle el reloj a una víctima, la golpearon y cayó al suelo falleciendo en el acto.

En la operativa habitual participaba al menos un autor material del robo y otro encargado de vigilar y facilitar la huida en vehículo, lo que en ocasiones generaba situaciones de riesgo para peatones y conductores. En algunos casos, cuentan con un tercer vehículo de apoyo para trasladar rápidamente el reloj sustraído e impedir su recuperación.

Disfrazados para los robos

Estos ladrones de relojes se disfrazaban para evitar su identificación con gorras, mascarillas o gafas de sol, igualmente usaban documentación falsa para alojarse o alquilar vehículos, llegando incluso a duplicar matrículas para eludir la acción policial.

Tras cometer los hechos, regresan rápidamente a su base en Barcelona, donde dan salida a los objetos robados.

El carácter itinerante de estas bandas de ladrones dificultó su localización e hizo que la Policía Nacional creara un grupo destinado a liderar una estrategia coordinada de ámbito nacional e internacional. Esta acción conjunta ha permitido intensificar la cooperación entre las distintas unidades policiales así como con otras autoridades de otros países como por ejemplo con la Polizia di Stato de Italia, avanzando así en la desarticulación de estas redes criminales.

Los resultados de esta iniciativa durante el primer cuatrimestre de este año 2026 son 33 personas detenidas en España y una en Francia y el esclarecimiento de 41 robos con violencia, un hurto, un homicidio, tres delitos de lesiones y pertenencia a grupo criminal. Además, se han identificado a otras 43 personas que están pendientes de detener.

El principal objetivo de este entramado criminal son los relojes de marcas de gran prestigio, de hecho entre los casos resueltos se encontraban relojes valorados desde los 15.000 euros hasta otros que alcanzaban incluso los 100.000 euros.