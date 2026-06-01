Begoña Gómez acusa a Peinado de vulnerar sus derechos para enviarla a juicio con «excesiva prisa»

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que la investiga, de enviarla a juicio con jurado «como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento». El abogado de Gómez, Antonio Camacho, firma un recurso contra la resolución del juez en el que cita a su defendida el 9 de junio a una «audiencia» preliminar para abordar la procedencia de la apertura de juicio oral.

En el escrito se expone que Peinado actúa con «una velocidad de crucero absolutamente incompatible», según la defensa de Begoña, con «las garantías de proceso penal en un Estado democrático».

El 25 de mayo, Peinado convocó a Begoña Gómez a una «audiencia preliminar», al tiempo que también citaba a los otros dos investigados en el caso, la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. El juez subrayó que deberían «comparecer personalmente los tres», además de advertir de que, en caso de no acudir al llamamiento, serían «conducidos por la fuerza pública».

La defensa de Begoña Gómez pide a Peinado una rectificación en su decisión y la paralización del procedimiento, al menos hasta que se resuelvan todos los recursos pendientes en la Audiencia Provincial de Madrid. El abogado Camacho insiste en que el juez actúa «como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento», lo que, dice, priva a las partes de la oportunidad de realizar «trámites» que considera «esenciales».

La resolución, según argumenta el letrado en su recurso, cuenta con un razonamiento «jurídicamente inaceptable» y cuestiona que el juez no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.

Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se encuentran en la recta final de una causa en la que el juez Peinado quiere que sean juzgados por un jurado popular, y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sus recursos.