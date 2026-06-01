Desmantelada una red que introducía argelinos ‘ilegales’ en Alicante, Murcia y Almería en ‘pateras taxi’

Un total de siete personas, de origen argelino y libio y edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, han resultado detenidas en Alicante y Marsella (Francia) en el transcurso de una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Europol para desarticular una supuesta red criminal dedicada a introducir ciudadanos extracomunitarios, principalmente argelinos, a través de las costas de Alicante, Murcia y Almería a bordo de las denominadas pateras taxi. Estas últimas, embarcaciones rápidas y motorizadas utilizadas por organizaciones criminales para el transporte de inmigrantes ilegales. Todo ello, según los cuerpos de seguridad.

En el transcurso de la operación, según las mismas fuentes, los agentes han registrado dos viviendas en Alicante y una tercera en Santa Pola, localidad, esta última, ubicada también en la provincia de Alicante. En los registros se ha incautado dinero, teléfonos móviles y documentación. La organización se encontraba asentada en la provincia de Alicante.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal, contrabando y contra el patrimonio, entre otros.

En cuanto a las embarcaciones que servían para el transporte de los inmigrantes ilegales, estas tenían, según las mismas fuentes, procedencia ilícita. Algunas habían sido sustraídas en España y Francia. Y de otras se habían apropiado utilizando documentación falsa para contratos de alquiler.

La red criminal contaba, según los agentes, con personas que estaban dedicadas a las tareas logísticas. Facilitaban combustible, alojamiento y el desplazamiento de los patrones de las lanchas. Además, controlaban los puertos en los que se podía localizar y sustraer embarcaciones. Y disponían de lugares catalogados como seguros donde hacer llegar las lanchas.

Se da la circunstancia de que OKDIARIO ya adelantó en noviembre de 2022 que, en aquel entonces, se exigía hasta 7.000 euros a los inmigrantes por un trayecto hasta Francia. Lo más caro, hasta 5.000 euros, era viajar de Argelia a España. En concreto, a Almería. De allí a Alicante, entre 200 y 600 euros. Y entre otros 700 y 1.000 euros para viajar de Alicante a Francia.