Matcha & CO cumple 8 años. La empresa que convirtió una tendencia en hábito

Hace ocho años, el matcha todavía pertenecía a un universo bastante confidencial. Poco conocido por el gran público, este ancestral té verde estaba asociado a unos pocos iniciados del wellness y a rituales procedentes de Japón. Hoy forma parte del día a día de miles de personas en todo el mundo.

Pero para Matcha & CO, la historia nunca ha sido únicamente la del matcha. Desde sus inicios, la marca defiende una visión más global del bienestar: ofrecer productos naturales, simples y de calidad que ayuden a las personas a sentirse mejor cada día.

Empezar mejor la mañana.

Gestionar mejor la energía.

Cuidarse mejor.

Aprender a bajar el ritmo en un mundo que cada vez va más rápido.

Desde hace 8 años, Matcha & CO acompaña a una generación que busca menos el exceso y más el equilibrio, menos el rendimiento constante y más hábitos sostenibles capaces de mejorar realmente la vida cotidiana.

«Desde el principio, nuestra idea no era simplemente vender matcha. Queríamos crear rituales simples y accesibles que ayudarán a las personas a sentirse bien de forma natural», explica Pepe Cabestany uno de los fundadores de Matcha & CO.

En el corazón de la marca se encuentra un matcha ceremonial cuidadosamente seleccionado, procedente de agricultura ecológica y reconocido por su calidad premium. Pero con el paso de los años, Matcha & CO ha ampliado su universo wellness con una gama completa de productos pensados para acompañar las necesidades del día a día.

Hoy, la marca también ofrece:

Productos ecológicos dedicados al bienestar global,

Suplementos alimenticios como colágeno, creatina o proteínas,

Infusiones wellness,

Así como productos funcionales diseñados para apoyar la energía, la belleza, la recuperación y el equilibrio interior.

Esta evolución refleja una transformación más amplia en los hábitos de consumo. Los consumidores ya no buscan únicamente productos funcionales; buscan rutinas coherentes con su estilo de vida, ingredientes de calidad y una visión del wellness más consciente y sostenible.

En este contexto, el matcha se ha convertido en mucho más que una bebida. Representa una nueva relación con el día a día: más equilibrada, más intencional y más atenta tanto al bienestar físico como mental.

A través de sus productos, contenidos y comunidad, Matcha & CO ha contribuido a democratizar esta nueva visión del wellness, basada en pequeños gestos accesibles capaces de tener un impacto real en la manera de vivir, trabajar y cuidarse.

El gran abandono del café

En 2026, el matcha registra un crecimiento del +154,5 % en los menús de cafeterías a nivel mundial.

Detrás de este crecimiento no hay una simple moda pasajera. Una nueva generación está replanteándose su relación con el café y con algunos de sus efectos secundarios más comentados: ansiedad, picos de energía, fatiga repentina o alteraciones del sueño.

Frente a esto, el matcha se posiciona progresivamente como una alternativa más estable y sostenible, asociada a una energía más gradual y a rituales más conscientes.

Desde España, Matcha & CO observa esta transformación desde hace ya ocho años. Con más de 500.000 clientes en Europa, la marca forma parte de los actores que han contribuido a integrar el matcha en los hábitos cotidianos mucho antes de su explosión global.

La belleza que se bebe: el auge del colágeno con matcha

«En 2026, la rutina de belleza ya no vendrá del laboratorio ni de un sérum. Vendrá de la taza de la mañana.»

El wellness evoluciona hacia enfoques más holísticos donde belleza, nutrición y bienestar dejan de estar separados.

En esta dinámica, las bebidas funcionales enriquecidas con colágeno viven un importante auge, especialmente entre una generación que prioriza rutinas simples, integradas en el día a día y centradas en el self-care.

En Matcha & CO, esta tendencia se refleja en el creciente éxito de los productos que combinan matcha ceremonial y colágeno funcional, pensados para apoyar simultáneamente la energía, la piel, el cabello y el bienestar general.

La belleza ya no se limita a lo que se aplica sobre la piel; también se convierte en aquello que elegimos consumir cada mañana.

Ocho años después de sus comienzos, Matcha & CO sigue defendiendo la misma convicción: el bienestar no debería ser complicado; simplemente debería ayudar a cada persona a sentirse un poco mejor cada día.