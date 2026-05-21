SON Estrella Galicia Posidonia, el festival para quienes huyen de los festivales, cumple 10 años

SON Estrella Galicia Posidonia celebra diez años de historia anunciando las fechas de su próxima edición, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2026 en Formentera. Con la idea de (re)descubrir Formentera y el propio festival, el encuentro recuperará a varios de los artistas más destacados que han actuado durante esta década con nuevos nombres, incorporaciones que contribuirán a seguir impulsando su evolución y crecimiento. Asimismo, volverá a muchos de los espacios que lo han convertido en lo que es hoy en día y sumará también algún nuevo enclave.

Durante 10 años, Posidonia se ha erigido como un festival para quienes huyen de los festivales a partir de su cartel secreto —que reúne grandes nombres y artistas emergentes en escenarios únicos—, de gastronomía local, de impacto positivo —es el único del mundo con el sello TRUE Platinum Zero Waste y lleva años apoyando iniciativas como Save Posidonia— y de la mejor cerveza. Además, plantea actividades diversas para (re)descubrir Formentera, una de las islas más bellas del mundo, con todos los sentidos. Un eje que se potenciará en este 10º Aniversario.

En esta edición especial, el festival volverá a reunir a tan solo 350 personas en un entorno natural incomparable, consolidando su formato íntimo, sostenible y profundamente vinculado a la isla. Las entradas para el público general se pondrán a la venta en su página web en dos tandas: el 3 y el 10 de junio a las 12:00h, respondiendo así a la alta demanda que cada año agota los abonos en cuestión de minutos. Además, habrá un cupo en preventa el 28 de mayo dirigido a asistentes de ediciones anteriores para premiar su fidelidad y que puedan volver para celebrar este 10º aniversario.

A lo largo de los últimos años, la cita ha reunido sobre sus diversos escenarios a nombres ya imprescindibles del panorama nacional e internacional como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler, al tiempo que ha servido de plataforma para descubrir propuestas emergentes y artistas con gran proyección internacional como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos, entre muchos otros. En total, durante estas nueve ediciones, Posidonia ha acogido a 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ, consolidando una programación diversa, cuidada y comprometida con el talento emergente y la igualdad en los escenarios.

Formentera vuelve a ser el corazón del proyecto. Cada edición invita a (re)descubrir la isla a través de rutas, experiencias y conciertos en espacios inesperados, reforzando su compromiso con el turismo responsable y la preservación del ecosistema local. En esta década, SON Estrella Galicia Posidonia ha realizado más de 30 rutas por tierra y mar junto a más de 50 expertos y expertas locales que han desentrañado la historia, arqueología, flora y fauna, biología marina, ecología o astronomía de Formentera. Además, el festival ha recorrido más de 60 kilómetros caminando por la isla para conocer su patrimonio material e inmaterial. Esta implicación se traduce de igual forma en la colaboración con iniciativas como Save Posidonia Project, centrada en la protección de la posidonia oceánica.

El compromiso con el entorno se refleja también en la movilidad compartida y el trabajo conjunto con el tejido local. En total, más de 140 empresas y agentes locales han formado parte del proyecto y más de 30 restaurantes y chefs de la isla han contribuido a construir su propuesta gastronómica. Además, el festival ha recorrido más de 7.000 kilómetros en transporte compartido por la isla, evitando emitir a la atmósfera una media de 15.000 gramos de CO2 por pasajero en cada edición. Más de 2.500 personas llegadas de fuera de Formentera han formado parte de esta vivencia durante sus nueve primeras ediciones, contribuyendo a generar un impacto económico y social tangible que revierte directamente en la comunidad local.

SON Estrella Galicia Posidonia no solo celebra diez años de música, sino también una década de una forma distinta de entender los festivales: más consciente, más cercana y más conectada con el lugar que la hace posible.