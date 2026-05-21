Neuer vuelve con Alemania después de anunciar su retirada y jugará el Mundial con 40 años
Manuel Neuer anunció su retirada tras la Eurocopa 2024
La selección alemana le ha convencido para jugar el Mundial con 40 años
La selección española llenará la Plaza de Colón para ver los partidos del Mundial
Manuel Neuer, para sorpresa de todos, ha sido convocado por Julian Nagelsmann y disputará el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá a sus 40 años después de anunciar su retirada hace dos temporadas. Su gran temporada con el Bayern de Múnich, siendo campeón de la Bundesliga y llegando a semifinales de la Champions, ha convencido a todos.
Neuer anunció su retirada de la selección alemana tras la disputa de la Eurocopa de 2024. Nadie esperaba su presencia en este Mundial, pero su nivel mostrado con el Bayern ha cambiado la visión de este asunto. Nagelsmann le ha convencido y a sus 40 años defenderá la portería germana. Apunta a titular en una lista sin Ter Stegen, que no ha tenido suerte con las lesiones en los últimos años.
El portero del Bayern compartirá concentración con los otros guardametas Oliver Baumann y Alexander Nübel, y no estará Marc André Ter Stegen, lesionado gran parte de la temporada con el FC Barcelona y el Girona FC. Además, estará el central del Real Madrid Antonio Rüdiger, único representante de la Liga española.
Lista de Alemania con Neuer para el Mundial
- Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern) y Alexander Nübel (Stuttgart).
- Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht), David Raum (Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern) y Malick Thiaw (Newcastle).
- Centrocampistas: Joshua Kimmich (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Pascal Gross (Brighton), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern) y Florian Wirtz (Liverpool).
- Delanteros: Maximilian Beier (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle).