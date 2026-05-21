Neuer vuelve con Alemania después de anunciar su retirada y jugará el Mundial con 40 años

Manuel Neuer, para sorpresa de todos, ha sido convocado por Julian Nagelsmann y disputará el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá a sus 40 años después de anunciar su retirada hace dos temporadas. Su gran temporada con el Bayern de Múnich, siendo campeón de la Bundesliga y llegando a semifinales de la Champions, ha convencido a todos.

Neuer anunció su retirada de la selección alemana tras la disputa de la Eurocopa de 2024. Nadie esperaba su presencia en este Mundial, pero su nivel mostrado con el Bayern ha cambiado la visión de este asunto. Nagelsmann le ha convencido y a sus 40 años defenderá la portería germana. Apunta a titular en una lista sin Ter Stegen, que no ha tenido suerte con las lesiones en los últimos años.

El portero del Bayern compartirá concentración con los otros guardametas Oliver Baumann y Alexander Nübel, y no estará Marc André Ter Stegen, lesionado gran parte de la temporada con el FC Barcelona y el Girona FC. Además, estará el central del Real Madrid Antonio Rüdiger, único representante de la Liga española.

Lista de Alemania con Neuer para el Mundial