Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su sexto Mundial

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial. A sus 41 años, el delantero del Al Nassr será el líder de la Portugal de Roberto Martínez en el último intento de conquistar la Copa del Mundo. El seleccionador español también ha sorprendido en la convocatoria de los 27 elegidos con Samú Costa y Gonçalo Guedes. Un grupo repleto de estrellas para buscar la estrella en Estados Unidos.

Una de las grandes ausencias ha sido la de Antonio Silva, jugador del Benfica. También ha sorprendido la convocatoria de cuatro porteros: «Las reglas dicen que podemos reemplazar al portero si hay alguna lesión durante el Mundial. El trabajo debe ser muy intenso en cada entrenamiento. Sabemos que Velho no puede estar en el banquillo, pero me dijo que estaba listo para ayudar si fuera necesario», comentó en rueda de prensa.

Roberto Martínez quiso dedicar unas bonitas palabras en recuerdo a Diogo Jota: «Es nuestra fuerza. En la vida todos tenemos momentos muy difíciles. Perderle fue un momento inolvidable y duro. Al día siguiente todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo y el ejemplo que siempre fue en Portugal. Su espíritu siempre será el +1», dijo.

Sobre Cristiano Ronaldo y su último Mundial con Portugal, el seleccionador español señaló el paso que carga a sus espaldas: «La gestión es natural. Mi experiencia es que un jugador no juega o no en función de su edad. Estamos concentrados y preparados para las exigencias. Solo tenemos tres partidos de momento. Este es nuestro Mundial. Necesitamos gestionar estos tres de la mejor manera posible. Hay que gestionar bien el grupo», reflexionó.

Convocatoria de Portugal para el Mundial